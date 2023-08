SV Budberg macht bei Blau-Weiß Mintard viele Defensivfehler

Der SV Budberg und Trainer Tim Wilke haben es in der neuen Saison bisher schwer.

Rheinberg. In der Fußball-Landesliga hat es Aufsteiger SV Budberg zum Saisonstart schwer. Auch am Mittwochabend in Mintard war nichts zu erben.

Für Aufsteiger SV Budberg gab es am Mittwochabend auch im zweiten Spiel der Fußball-Landesliga-Saison keine Punkte. Beim 4:2 (1:0)-Sieg der DJK Blau-Weiß Mintard gelangen den Budbergern immerhin die ersten eigenen Tore in dieser Spielzeit. Trainer Tim Wilke haderte aber vor allem mit den erneuten Fehlern in der Defensive.

Mintard ging bereits mit der ersten Chance in Führung. Streng genommen noch nicht mal mit der ersten erspielten Chance, denn wie schon zum Auftakt gegen Blau-Weiß Dingden, ermöglichte ein Abwehrfehler dem Gegner die Führung. Rechtsverteidiger Jeremy Umberg ließ sich von Reid Osei den Ball abluchsen, der dann überlegt ablegte und Nick Heppner den Einschuss zum 1:0 ermöglichte (12.).

SV Budberg mit guten Abschlüssen

Die Budberger spielten ansonsten durchaus ansprechend und hatten durch Robin Morawa, Oliver Nowak und Emir Demiri auch ein deutliches Plus an Abschlüssen, konnten aber nicht ausgleichen. Stattdessen liefen die Gäste kurz nach der Pause ins offene Messer beziehungsweise in einen Konter, den Osei frei vor Torwart Marc Anders zum 2:0 abschloss (49.).

In einer insgesamt recht offenen zweiten Hälfte durften die Gäste kurz auf einen Punktgewinn hoffen. Robin Morawa verkürzte nämlich mit einem satten Distanzschuss unter die Latte und erzielte damit das erste Budberger Saisontor (60.). Doch bereits zehn Minuten später stellte Osei am Ende eines Konters gegen den nun offensiveren SVB den alten Vorsprung wieder her.

Lennart Hahn verwandelt Elfmeter für Budberg

Je einmal durften beide Mannschaften in der Schlussphase noch einmal treffen, durchaus unter Mithilfe des Gegners. Mintards Timo Conde konnte eine Eckball-Flanke ohne größere Gegenwehr über die Linie drücken (73.) und ein Foul der Gastgeber an Lennart Hahn bescherte dem SVB einen Strafstoß, den der gefoulte selbst zum 4:2-Endstand verwandelte.

Budbergs Trainer Tim Wilke sagte nach dem Spiel: „Wir machen drei eklatante Fehler die zu Gegentoren führen. Wenn du so viele klare Fehler machst, wird es natürlich schwer, etwas zu holen. Und sieben Gegentore in zwei Spielen sind auch deutlich zu viel. Das müssen wir schnell abstellen.“

SVB: Anders – Umberg (65. Kühnau), Häselhoff, Beerenberg, Mordt (76. Kömpel) – Demiri (65. Twardzik), Hahn, Eckhardt, Nowak (76. Amissah) – Morawa (65. Franke), Paul.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region