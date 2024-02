SV Budberg: Kapitän Jan-Luca Häselhoff meldet sich zurück

Rheinberg Für den SV Budberg beginnt der Restart in der Fußball-Landesliga mit einer hohen Auswärtshürde. Am Sonntag geht es nach Lowick.

Für den SV Budberg geht es am Sonntag erstmals nach der Winterpause wieder um Punkte in der Fußball-Landesliga. Vor dem Spiel bei den Sportfreunden Lowick am Sonntag um 15.30 Uhr startet Aufsteiger Budberg als 13. der Tabelle von einem Nichtabstiegsplatz in die 17 Spiele umfassende Restrunde. Trainer Tim Wilke freut sich mit seiner Mannschaft auf den Restart, rechnet in Lowick aber mit einer schweren Aufgabe.

SV Budberg hatte eine lange Vorbereitung

„Es wird Zeit, dass es los geht“, beschreibt Tim Wilke das Gefühl im Trainerteam und der Mannschaft. „Die Vorbereitung war sehr lang, weil wir befreit von Ausfällen und Nachholspielen waren, was ja auf jeden Fall positiv ist“, erklärt Wilke. Der Coach hat zusammen mit seinen Schützlingen aber auch gemerkt, dass mittlerweile über zwei Monate seit dem letzten Ligaspiel vergangen sind. Darunter knapp sechs Wochen Wintervorbereitung: „Die Jungs scharen mit den Hufen. Wir wollen alle wieder um Punkte spielen“, so Wilke.

Beim SV Budberg ist Tim Beerenberg (rechts) wieder ins Training zurückgekehrt. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Sehr positiv bewertet Wilke die Rahmenbedingungen in der nun endenden Vorbereitung, in der er von Platzsperrungen und Personalnöten weitgehend verschont geblieben war: „Wir hatten genau einen kranken Spieler in der ganzen Vorbereitung und eine durchschnittliche Trainingsbeteiligung von um die 20 Spieler.“

SV Budberg: Kapitän Jan-Luca Häselhoff meldet sich wieder zurück

So kehrte zunächst Devin Warnke nach Verletzung zurück und zuletzt meldete sich der zwischenzeitlich angeschlagene Kapitän Jan-Luca Häselhoff zurück. Mit ihnen, Laurin Severith und Neuzugang Dmytro Shevchenko stehen trotz der langwierigen Verletzung von Stammkraft Christoph Pinske reichlich Innenverteidiger zur Verfügung. Zudem ist auch Zentrumspieler Tim Beerenberg zurück im Mannschaftstraining. Fehlen werden neben Pinske erst einmal Robin Morawa und Benedict Vana. Bei beiden wurden unter der Woche Lädierungen am Kreuzband diagnostiziert, so dass erst im Laufe des März mit ihrer Rückkehr ins Training zu rechnen ist.

Spannend wird werden, in welcher Form die Budberger aus der Pause kommen. „Wir sind in einer sehr guten Phase in die Winterpause gegangen“, weiß Trainer Wilke. „Wir haben uns gerade am Anfang der Vorbereitung vor allem mit Ball schwer getan, aber das wurde insgesamt zum Ende hin besser“, blickt er zurück und dann voraus auf das Spiel in Lowick: „Das ist ein schweres Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft, die im dritten Jahr Landesliga spielt. Dort hängen die Trauben hoch, und wir müssen uns am Gegner abarbeiten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region