Frauen-Fußball / alle Ligen SV Budberg II und GSV Moers II bleiben in Abstiegsgefahr

Am Niederrhein. Für die Landesliga-Fußballerinnen vom SV Budberg II und GSV Moers II läuft die Saison nicht gut. Beide Teams verlieren, stecken im Abstiegskampf.

Für die Landesliga-Fußballerinnen des SV Budberg II läuft es weiterhin nicht rund in dieser Saison. Auch die Partie beim PSV Wesel-Lackhausen wurde mit 0:2 (0:1) verloren. Und damit bleibt der SVB II weiterhin mit seinen sieben Zählern in akuter Abstiegsgefahr. Die Budbergerinnen spielten gut mit, hatten auch Chancen. Mit dem Halbzeitpfiff ging der PSV durch Eva-Marie Lohmeier in Führung. Nach einer Stunde war die Partie durch den zweiten Treffer von Katja Menzel entschieden.