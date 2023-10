SV Budberg geht mit einem guten Gefühl in die Heimaufgabe

Am Niederrhein. Im Moerser Fußball-Kreispokal haben Landesligist SV Budberg und B-Ligist FC Rumeln-Kaldenhausen mit Siegen das Viertelfinale erreicht.

Im Andreas-Thiemann-Kreispokal haben mit den Landesliga-Fußballern des SV Budberg sowie B-Ligist FC Rumeln-Kaldenhausen die beiden letzten Clubs das Viertelfinale erreicht. Dabei setzte sich der SV Budberg mit 3:0 (0:0) beim A-Ligisten TV Asberg durch. Obwohl es zur Pause noch torlos stand, war SVB-Coach Tim Wilke schon mit der ersten Halbzeit zufrieden: „Da hatten wir schon zwei Aluminiumtreffer zu verzeichnen. Am Ende war es ein verdienter Sieg, bei dem wir vier, fünf Stammspieler schonen konnten. Niemand hat sich verletzt, ein rundherum zufriedenstellender Abend.“

Es dauerte zwar bis zur 63. Minute, ehe Emanuel Amissah vor den rund 100 Zuschauern das 1:0 erzielte. Nur zwei Minuten später war es erneut Amissah, der mit dem 2:0 bereits alles klar machte (65.). Für den Schlusspunkt mit dem 3:0 sorgte Benedikt Franke (85.).

SV Budberg am Sonntag gegen den ESC Rellinghausen

Am Sonntag um 15.30 Uhr geht es für den SVB in der Landesliga mit der Heimpartie gegen den ESC Rellinghausen aus Essen weiter. „Jetzt müssen wir unser Augenmerk auf diese für uns so wichtige Begegnung legen“, betont Budbergs Coach Tim Wilke: „Da kommt eine erfahrene, kämpferisch starke Mannschaft auf uns zu, die auf Konterfußball setzt. Wir haben einschließlich Pokalspiel fünfmal nicht verloren. An dieser Serie wollen wir weiterarbeiten.“

So hat der ESC mit 13 Zählern nur zwei Punkte mehr als die Budberger eingesammelt, so dass das Wilke-Team mit einem Sieg an den ESC vorbeiziehen könnte. Allerdings holten die Rellinghauser allein sechs ihrer 13 Punkte aus den zwei letzten Spielen. Da setzten sie sich mit 2:1 in Lowick sowie mit 4:0 gegen den FSV Duisburg durch.

Wilke kann fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Fynn Eckardt ist aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt. „Ich habe die Anfangsformation zwar schon im Kopf“, so Wilke abschließend.

FC Rumeln schlägt den VfL Rheinhausen

Im letzten Achtelfinalspiel setzte sich schließlich überraschend B-Ligist FC Rumeln-Kaldenhausen mit 4:3 (4:3, 3:3, 2:2) nach Verlängerung gegen den A-Ligisten VfL Rheinhausen. Die Partie fand aber nur unter Vorbehalt statt, weil Bezirksligist VfL Repelen nach dem 4:5 in der zweiten Runde beim VfL Rheinhausen Einspruch eingelegt hat. Ein Teil des Flutlichts fiel während des Spiels aus. Das Moerser Kreissportgericht hatte zwar in erster Instanz den Einspruch abgewiesen, aber die Repelener können noch in die nächste Instanz gehen.

In Rumeln gab es vor den 50 Besuchern ein abwechslungsreiches Spiel, in dem die Gastgeber sich gegen den klassenhöheren Gast glänzend zur Wehr setzten. Nils Speicher sorgte für das 1:0 (20.), doch dann drehte der VfL das Spiel durch die zwei Treffer von Kim Weickart (26., 39.). Vor der Pause gelang dem FCR aber durch Chris Exner (40.) der 2:2-Ausgleich.

Das muntere Spielchen setzte sich nach der Pause fort. Exners zweites Tor zum 3:2 (52.) und ein verwandelter Elfmeter von Emre Okumus (67.) zum 3:3 sorgten für Überstunden. Schließlich war es Emir Turan, der mit seinem 4:3 (97.) für die Überraschung sorgte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region