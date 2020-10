SV Budberg bringt alle drei Zähler aus Klosterhardt mit

Am Niederrhein. Landesliga-Fußballerinnen des SV Budberg siegen bei Arminia Klosterhardt. Moerser GSV-Reserve trotzt Favorit GW Lankern ein Unentschieden ab

Für die Fußballerinnen der beiden Landesliga-Teams gab es endlich wieder Punkte. Während der GSV Moers II gegen den Tabellenzweiten Grün-Weiß Lankern ein 1:1 (1:0) erkämpfte, holte der SV Budberg sogar alle drei Zähler beim 3:1 (1:0)-Erfolg bei der DJK Arminia Klosterhardt.

Marit Stopka sorgte nach 28 Minuten für die Führung der Moerserinnen gegen einen starken Gegner aus Lankern. Beide Teams hatten weitere gute Chancen, aber nur einmal zappelte der Ball noch im Netz. Anke Feldheim gelang für die Gäste in der 58. Minute der Ausgleich. Aufgrund der ausgeglichenen Spielanteile geht die Punkteteilung in Ordnung.

Stark präsentierte sich auch das Budberger Team, dass eine gute Vorstellung zeigte. Julia Behrens sorgte für die Halbzeitführung (32.), die Annika Sophia Michel in der 53. Minute zum 2:0 ausbaute. Drei Minuten vor dem Ende kam die Arminia zwar durch Hannah Mendrina auf 1:2 heran, doch mit ihrem zweiten Treffer zum 3:1 brachte Julia Behrens in der 89. Minute den verdienten Sieg der Gäste unter Dach und Fach.

Bezirksliga

Gruppe 1: Borussia Veen - Grün-Weiß Lankern II 0:7 (0:2). Weiter auf die ersten Zähler wartet die Borussia aus Veen, die mit null Punkten am Tabellenende steht. Zwar gab es auch die ein oder Chance für die Gastgeberinnen, die vor allem vor der Pause gut mithielten, doch Tore wollten erneut nicht gelingen.

Union Wetten – SSV Lüttingen 2:4 (0:4). Beim Tabellenzweiten zeigte der SSV eine bärenstarke erste Halbzeit. In den ersten 45 Minuten waren die Gäste nicht zu stoppen und führten hochverdient zur Pause mit 4:0 durch die Tore von Stefanie Kremers (8.), Franziska Riedel (26.), Josephina Pauschert (33.) und

Kerstin Kremers (41.). Nach dem Wechsel ließen die Gäste es etwas ruhiger angehen. Der Sieg kam aber auch durch die beiden Anschlusstreffer von Helena Nilkens (66.) und Nelia Cremer (83.) am Ende nicht mehr in Gefahr.

Gruppe 5: Kampflos gab der SuS Rayen seine Punkte an den SuS Dinslaken 09 ab. Der Gast hatte nicht genügend Spielerinnen zur Verfügung und sagte die Partie ab (wir berichteten).

OSC Rheinhausen – TS Rahm 1:4 (1:2). Für den OSC läuft es derzeit nicht rund. Wieder einmal kassierte das Team in der Anfangsphase zwei Treffer. Zwar gelang Fiona Heinke in der 35. Minute der 1:2-Anschlusstreffer, doch in den zweiten 45 Minuten gab es noch zwei weitere Gegentore für die Gäste. Der OSC hatte zwar auch noch Einschussmöglichkeiten, doch nutzen konnten sie sie nicht.

Kreisliga

Kempen-Krefeld: Wegen eine Coronafalls beim TV Kapellen wurde die Partie bei Teutonia St. Tönis kurzfristig vom Spielplan abgesetzt.

Linner SV II – FC Neukirchen-Vluyn 0:3 (0:1). Durch diesen Sieg eroberte sich der FCNV die Tabellenführung. Über die gesamten 90 Minuten waren die Gäste überlegen und siegten verdient. Vor der Pause traf Cara Maria Simbeck zum 1:0 (4.), nach dem Wechsel trug sich Julia Elisabeth Albrecht zweimal in die Torschützenliste ein (57., 81.).

Kleve-Geldern: Auch in dieser Liga fiel das Gastspiel des FC Viktoria Alpen bei Union Wetten II aus. Die Viktoria vermeldete ebenfalls einen Coronafall.

Blau-Weiß Herongen – GSV Moers II 3:1 (1:0). Etwas überraschend zog der GSV in Herongen den Kürzeren. Erst nach dem 0:2-Rückstand gelang Katrin Carbuhn in der 75. Minute das 1:2. Alle Bemühungen den Ausgleich zu erzielen, verpufften aber. Mit dem 1:3 war dann alles entschieden.

Rees-Bocholt: Das Kreisderby zwischen dem TuS Borth und dem SV Orsoy wurde auf Mittwoch, 4. November, verlegt.