SV Budberg am Dienstag gegen Broekhuysen unter Zugzwang

Rheinberg. Im Heimspiel am Dienstag gegen die SF Broekhuysen will Bezirksligist SV Budberg die aufsteigende Formkurve in Zählbares ummünzen.

Der SV Budberg braucht in der Fußball-Bezirksliga dringend Punkte. Vor dem Heimspiel am Dienstag gegen die SF Broekhuysen ab 20 Uhr hat der Tabellenletzte erst einen Zähler vorzuweisen. Die Leistungskurve zeigte zuletzt nach oben, nun soll auch mal etwas Zählbares her.

Den Fokus legt Trainer Tim Wilke dann auch auf die Leistung. „Wir wollen über die aktuelle Situation wie den Tabellenplatz und unseren Punktestand nicht so viel reden“, sagt der SVB-Trainer, der mit seiner Mannschaft „lieber an die beiden guten letzten Spiele anknüpfen“ möchte. „Mit dem Auftrag, mehr Ertrag rauszuholen“, fügt Wilke natürlich an.

Denn in Xanten verloren die Budberger nach Führung noch mit 1:3 und bei Borussia Veen setzte es trotz langer Überlegenheit ein spätes Gegentor und eine 0:1-Pleite. „Wir wollen punkten“, ist daher heute die klare Marschroute und Wilke ist auch zuversichtlich. „Wir haben einen guten Plan und sind personell besser aufgestellt als in den ersten Wochen“ , berichtet er. Lediglich die Langzeitverletzten werden weiterhin fehlen.