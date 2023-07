Start für TuS Lintfort mit drei Heimspielen am Sonntag

Kamp-Lintfort. Der Spielplan für die Handballfrauen des TuS Lintfort in der 2. Bundesliga ist nun festgezurrt. Die ersten drei Heimspiele steigen sonntags.

Mit drei Sonntagsheimspielen werden die Handballzweitligafrauen des TuS Lintfort in die neue Saison starten. Auf die DHB-Pokalaufgabe gegen Bundesligist Bayer 04 Leverkusen am 3. September um 16 Uhr gibt es den Punktspielstart gegen den FSV Mainz 05 am 10. September, ebenfalls um 16 Uhr. Nach dem Gastspiel bei Aufsteiger Gröbenzell (16. September, 18 Uhr) folgt der dritte Sonntags-Heimauftritt an der Franzstraße am 24. September um 16 Uhr gegen die Kurpfalz Bären.

Die weiteren Spieltermine; 7. Oktober, 18.30 Uhr: HC Rödertal - TuS; 21. Oktober, 17.30 Uhr: TuS – Kirchhof; 28. Oktober, 18.30 Uhr: ESV Regensburg - TuS; 4. November, 17.30 Uhr: TuS – HC Leipzig; 11. November, 19 Uhr: Frisch Auf Göppingen – TuS; 18. November, 17.30 Uhr: TuS – Freiburg; 25. November, 17.30 Uhr: TuS – TG Nürtingen; 2. Dezember, 17.30 Uhr: TuS – VfL Waiblingen; 9. Dezember, 18.30 Uhr: Werder Bremen – TuS; 16. Dezember, 17.30 Uhr: TuS HL Buchholz 08 Rosengarten;

TuS Lintfort: Start ins neue Jahr bei den Füchsen Berlin

6. Januar 2024, 19.30 Uhr: Füchse Berlin – TuS; 20. Januar, 17.30 Uhr: TuS – TSV Nord Harrislee; 27. Januar, 19.30 Uhr: Mainz 05 - TuS; 3. Februar, 17.30 Uhr: TuS - Gröbenzell; 10. Februar, 19 Uhr: Kurpfalz – TuS; 17. Februar, 17.30 Uhr: TuS – Rödertal; 24. Februar, 18 Uhr: Kirchhof – TuS; 16. März, 17.30 Uhr: TuS – Regensburg; 24. März, 16 Uhr: Leipzig – TuS; 30. März, 17.30 Uhr: TuS – Göppingen; 13. April, 19 Uhr: Freiburg – TuS; 21. April, 16 Uhr: Nürtingen – TuS; 27. April, 17.30 Uhr: Waiblingen – TuS; 5. Mai, 16 Uhr: TuS - Bremen; 11. Mai, 19 Uhr: Rosengarten – TuS; 18. Mai, 17.30 Uhr: TuS – Berlin; 25. Mai, 17 Uhr: Harrislee – TuS.

Mögliche Relegationsspiele sind für den 29. und 30. Mai sowie für den 1. und 2. Juni terminiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region