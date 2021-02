Stadtsportverband Moers hilft dem Land NRW beim Fördern

Moers. Das große NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ macht es möglich: Auch die örtlichen Verbände werden erstmals gefragt.

Geht es aktuell um Baumaßnahmen in der Moerser Sportlandschaft, dann sprechen die meisten Leute von den großen Bauvorhaben in Meerbeck, Asberg, Kapellen und Schwafheim. Alte Anlagen werden in hochmoderne Sportanlagen und Sportflächen umgewandelt. Dank entsprechender Förderungen und dem Einsatz von Politik und Verwaltung ändert sich das Stadtbild in Sachen Sportlandschaft nachhaltig.

Darüber hinaus und für die Öffentlichkeit fast unbemerkt, mischt erstmals aber auch der Stadtsportverband (SSV) Moers in Sachen Sportstättenentwicklung mit. Das große Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ macht es möglich. Es ist für den Stadtsportverband Moers ein Novum, darf er doch indirekt mit über Landesmittel entscheiden, welche durch das Land NRW hierfür bereitgestellt wurden.

1,4 Millionen Euro für Moers

Insgesamt werden hier bis Ende 2022 rund 300 Millionen Euro in NRW abgerufen sein. „Auf Moers entfallen, durch eine festgelegte Quote, rund 1,4 Millionen Euro“, so Andreas Bögner, der mit Markus Tenbergen dem SSV vorsitzt.

Gefördert werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung, Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und Sportanlagen sowie die begleitende sportfachlich notwendige Infrastruktur unter besonderer Berücksichtigung einer energetischen Ertüchtigung, digitaler Modernisierung, der Herstellung von Barrierefreiheit bzw. -armut und Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen, Verletzungen und Schäden im Sport.

„Die Aufgabe des Stadtsportverbandes ist die sportfachliche und sportpolitische Prüfung und Bewertung der Vereinsanträge in Abstimmung mit der Kommune. Dies ist in den letzten Wochen erfolgt“, so Bögner. „Wir finden es gut, dass wir gefragt werden, auch wenn wir natürlich nicht alles so bewerten können wie die Fachleute im Rathaus. Aber deshalb hatten wir ja viel Kontakt mit dem Sportamt“, so Bögner.

Elf Anträge übermittelt

Aktuell hat der Stadtsportverband Moers elf Förderanträge bearbeitet, bewertet, in einer Priorisierungsliste festgehalten und der Staatskanzlei des Landes NRW zur weiteren Bearbeitung übermittelt. Diese umfassen ein Gesamtvolumen von rund 1,2 Millionen Euro inklusive der möglichen Förderquoten durch das Land NRW und den Eigenanteil an Leistungen der Vereine.

„Nun liegt es nicht mehr an uns“, so die beiden Vorsitzenden des SSV. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und jetzt hoffen wir, dass die Staatskanzlei unseren Empfehlungen und Bewertungen folgen wird und die entsprechenden Vereine sich über einen Förderbescheid freuen dürfen.“

Bis Ende 2021 können Vereine noch Anträge stellen. Informationen zum Förderprogramm erhalten Interessenten unter www.lsb.nrw/unsere-themen/sportraeume-umwelt/foerderprogramm-moderne-sportstaette-2022