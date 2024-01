Stadtsportverband Moers geht weiter dem Karneval aus dem Weg

Heiße Rhythmen, volle Tanzfläche: Im vergangenen Jahr ging es bei der Sport-Gala mit der Band Acts & Beats im Enni-Sportpark-Rheinkamp hoch her. So soll es auch in diesem Jahr sein. Mit neuer Band und neuem Programm.

Moers Der SSV Moers hat das neue Jahr schon durchgeplant, inklusive der Sport-Gala, die für die Zukunft einen neuen Termin im März hat.

Der Stadtsportverband (SSV) Moers ist für rund 80 Sportvereine in der ehemaligen Grafenstadt aktiv. Dabei hat er vielfältige Aufgaben zu erledigen. Darüber hat sich die Sportredaktion zu Jahresbeginn mit dem SSV-Vorsitzenden Andreas Bögner unterhalten.

Herr Bögner, welche Schwerpunkte hat sich der SSV für das Jahr 2024 bei seiner Arbeit gelegt?

Andreas Bögner: Wir haben immer unsere Aufgabe, den Vereinen bei ihren Problemen zu helfen. Dazu haben wir uns unter anderem im vergangenen Jahr zusammen mit dem sci:Moers um den Kinder- und Jugendschutz gekümmert und ein Aktionsbündnis gegründet. Das wird auch eine unserer großen Aufgaben für 2024 sein. Bis Ende des Jahres wollen wir weiterhin die inhaltlichen Themen des neuen Landes-Kinderschutzgesetzes den Vereinen näherbringen. Darüber hinaus werden wir uns auch immer wieder in den laufenden Prozess bei dem Sportentwicklungsplan einbringen, gleichfalls denken wir aber bereits über eine mögliche Fortschreibung nach. Auch die Ergebnisse der letzten IKPS-Umfrage (Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung, Anm. der Red.) zum sportlichen Freizeitverhalten der Moerser Bürgerinnen und Bürger ist interessant und wird uns sicherlich auch beschäftigen. In Moers gibt es also weiterhin viel in Sachen Sport zu tun.

Und wie sieht es bei den Sportplätzen und Hallen in der Stadt aus?

Der Sportpark Rheinpreußen, wo neben dem MSV Moers weitere Moerser Sportvereine ihre neue Heimat haben und finden, ist fast fertiggestellt. Da gibt es aber noch wichtige Punkte, die gemeinsam mit allen Beteiligten besprochen und finalisiert werden müssen. Da bin ich hoffnungsfroh, dass uns das schnellstmöglich gelingt. In Kapellen und Schwafheim warten die nächsten großen Projekte auf ihre baldige Umsetzung und in Asberg wird schon wieder vollumfänglich Sport getrieben. Wir verfolgen auch die Expansionsinteressen weiterer Moerser Sportvereine. Sorgen machen uns weiterhin die Hallenkapazitäten in Moers. Die Hallen an der Kirschenallee und in Kapellen werden wohl weiterhin komplett wegfallen und der Bau der Dreifach-Sporthalle an den Filder Benden sowie die Nutzung der Fünffach-Sporthalle am neuen Berufsschulcampus lassen noch auf sich warten.

Überglücklich: Die „Sportlerin des Jahres“ im vergangenen Jahr: Eiskunstläuferin Denise Pugliesi vom GSC Moers. Foto: Rüdiger Bechhaus / Moers

Wie sieht es mit der Sport-Gala aus. Das ist ja das Aushängeschild des SSV. 2023 hat sie nach zwei Jahren Pause wieder stattgefunden. Waren sie zufrieden mit dem Comeback?

Wir waren mehr als zufrieden. Das war eine sehr, sehr gute Veranstaltung. Das ist uns von den Besuchern immer wieder bestätigt worden und hat uns die Kraft gegeben, diese Sport-Gala weiter anzubieten.

Hat sich denn der neue Termin im März bewährt oder geht es wieder zum früheren Termin Ende Januar zurück?

Wir sind der Meinung, dass es richtig war, dem Karneval aus dem Weg zu gehen. Und da wir auch eine ausverkaufte Enni-Sporthalle hatten, werden wir bei diesem Termin im März bleiben und jetzt immer nach den Karnevalstagen dieses Event ausrichten. 2025 ist nämlich der Karneval erst Anfang März, deshalb werden wir dort – wie 2023 – wohl erst Ende März die Sport-Gala steigen lassen. In diesem Jahr können wir sie ja schon am Freitag, 8. März, durchführen.

Wie sehen die Vorbereitungen für die Sport-Gala aus?

Die Vorbereitungen laufen schon seit langem auf Hochtouren. Viele Arbeiten sind bereits erledigt. So wird uns auch eine neue Band mit zwei Sängerinnen und vier Musikern durch den Abend begleiten. Die Band Paradiese at Midnight wird zum Tanz aufspielen. Insgesamt sind dazu neben den bekannten Ehrungen vier Show-Acts vorgesehen, die wir in Kürze vorstellen werden. Geehrt werden wieder die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres. Dazu werden Ehrenpreise für die Senioren und Junioren sowie der für das Lebenswerk übergeben.

Wann startet den der Vorverkauf der begehrten Eintrittskarten?

Die gibt es bereits. Neu ist in diesem Jahr der Verkauf von Tickets über den SSV-Ticketshop. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeiten, telefonische Bestellungen vorzunehmen oder über die E-Mail-Adresse des SSV (Kontakte: siehe unten, Anm. der Red.). Bei der Vorbestellung wird hier mit den Bestellern direkt ein Termin vereinbart, an dem die Karten in der Geschäftsstelle des SSV abgeholt werden können. Dort werden sie auch direkt bezahlt. Bestellungen über den Ticketshop werden wie in jedem anderen Ticketshop abgewickelt. Alle, die eine oder mehrere Karten erwerben, erhalten einen QR-Code als Zugang, welcher durch unser Personal vor Einlass in die Halle digital kontrolliert wird.

Im Gespräch: Andreas Bögner, Vorsitzender des Stadtsportverbandes, und NRZ-Mitarbeiter Wolfgang Jades. Foto: Jades / NRZ

Und wie teuer ist in diesem Jahr eine Eintrittskarte?

Im Vorverkauf kostet eine Karte 25,75 Euro, an der Abendkasse – wenn dann noch überhaupt Karten zur Verfügung stehen – 27,75 Euro.

Kann denn der Moerser Stadtsportverband eine solch große Veranstaltung überhaupt finanziell noch stemmen?

Es wird natürlich immer sehr schwer, eine schwarze Null zu erreichen. Deshalb wäre es schön, wenn wir noch den ein oder anderen Sponsor finden würden. Vielleicht kann sich die Moerser Geschäftswelt aktiv noch stärker beteiligen. Das wäre eine große Hilfe für uns. Wir sind aber auch über jede Spende dankbar.

Vielen Dank für das Gespräch

