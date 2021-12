Einwurf zum Sportjahr 2021 Sportvereine am Niederrhein trotzen den Widerständen

Am Niederrhein. Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie haben sich viele Sportvereine am Niederrhein mit Ideen und Fleiß selber wieder wachgeküsst. Ein Kommentar.

Im Amateursport am Niederrhein steckt, gerade auch im Fußball, aktuell eine Menge Bewegung. Das ist in schwierigen Zeiten natürlich hoffnungsvoll. Nachdem der Sport im Zuge der Impfungen ab dem Frühsommer 2021 komplett reaktiviert worden ist, baut die Corona-Pandemie nun an anderen Stellen unliebsame Blockaden auf – vermutlich auch über das neue Jahr 2022 hinaus.

Personal- und Materialknappheit sorgen neben dem Winterwetter offenbar dafür, dass es bei den erfreulich vielen neuen Sportplatzprojekten der Region mitunter stockt. Der FC Neukirchen-Vluyn, der TV Asberg und auch der MSV Moers erhalten jeweils eine neue Anlage, Fichte Lintfort bekommt den zweiten Kunstrasen nebst Tribüne, der SV Schwafheim für die Asche endlich auch Kunstrasen.

Kleinfeldrasen in Hülsdonk lockt Kinder an

Das macht die Vereine für sportwilligen Nachwuchs durchaus attraktiver. Selbst A-Kreisligist Rot-Weiß Moers dürfte im Verbund mit der benachbarten Feuerwehr demnächst darauf hinarbeiten, in Zukunft auf der eigenen Anlage die harte rote Asche loszuwerden. Der recht neue, maximal für die E-Junioren ausgelegte Kleinfeldrasen in Hülsdonk jedenfalls lockt erstaunlich viele Kinder an.

Womit eines wieder unterstrichen wird: Der Bewegungsdrang des Nachwuchses ist das Lebenselixir der Vereine. Sportarten, die keine Halle brauchen, tun sich in Coronazeiten natürlich etwas leichter, weiter attraktiv zu bleiben. Insgesamt allerdings war das Jahr 2021 in erster Linie deshalb erfreulich, weil sich die meisten Klubs mit Ideen, Hygienekonzepten, Fleiß und Einsatz selber wachgeküsst haben.

Sport ist ein wichtiger Gesundheitsfaktor

Daran gilt es festzuhalten. So gut es geht. Klug und geschickt. Coronavarianten hin oder her. Der Sport bleibt schließlich physisch und auch psychisch gerade für Kinder und Jugendliche ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Aber nicht nur für den Nachwuchs. Nach mittlerweile fast zwei Coronajahren suggeriert der Sport ein wenig Normalität. Das sollte so bleiben.

