Sportpark Moers-Asberg kann einen großen Schritt machen

Am Niederrhein. Die Damen des TC Sportpark Moers-Asberg empfangen am Samstag den Solinger TC 02. Im Erfolgsfall winkt der vorzeitige Klassenerhalt.

Mit einem Heimspiel starten die Damen des TC Sportpark Moers-Asberg in die zweite Saisonhälfte der 1. Tennis-Verbandsliga. Am Samstag um 14 Uhr empfangen sie den Solinger TC 02.

Im Kampf um den Klassenerhalt, den beide Teams führen, hat der TCA momentan einen kleinen Vorteil. So liegen die Gastgeberinnen nach drei absolvierten Partien mit 2:1 Siegen auf Rang vier, während Solingen bei schon vier ausgetragenen Begegnungen auf eine 2:2-Bilanz kommt und damit Fünfter ist. Im Falle eines Heimsieges dürfte Asberg also wohl aller Voraussicht nach für ein weiteres Jahr in der 1. Verbandsliga planen.

„Wenn wir gewinnen, dann sind wir durch“, weiß auch Asbergs Sportwart Dietmar Hirschel. „Wenn nicht, dann versuchen wir es in den verbleibenden zwei Spielen weiter.“ Verzichten müssen die Asbergerinnen dieses Mal aus terminlichen Gründen auf Caroline Langerbein. Spielen sollen am Samstag Mareike Rohrbach, Lani Tümmers, Jule Braß, Hannah Laus, Anne Dilger und Tara Fischer.

Die Damen des TC Moers 08 brauchen noch Erfolgserlebnisse, um den Abstieg aus der Parallelgruppe zu verhindern. Drei Spiele haben sie noch zur Verfügung, um ihre 1:2-Bilanz zu verbessern. Am Samstag um 14 Uhr wartet direkt die von der Papierform her schwierigste Aufgabe, denn die Gastgeberinnen vom TC Kaiserswerth haben bislang ein lupenreines Punktekonto von 3:0 bei einem beeindruckenden Matchverhältnis von 25:2 aufzuweisen.

Mit einer perfekten 4:0-Bilanz auf dem Konto gehen die Herren des TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort in ihr zweites Auswärtsspiel der Saison. Der Tabellenzweite der 2. Verbandsliga gastiert am Samstag um 14 Uhr beim Lintforfer TC, der aktuell mit 2:2 Punkten auf Rang drei zu finden ist. Mit ihrem fünften Sieg könnten die Blau-Weißen weiter Druck auf den punktgleichen Tabellenführer Stadtwald Hilden ausüben, der zeitgleich sein Heimspiel gegen den TC Raadt austrägt. Nach der Pause am Wochenende nach Fronleichnam kommt es dann zum Spitzenspiel, wenn die Blau-Weißen in Hilden gefordert werden.

Vor einer besonders hohen Auswärtshürde stehen die Herren des TC Sportpark Moers-Asberg in der Parallelgruppe. Sie müssen am Samstag um14 Uhr beim ungeschlagenen Tabellenführer Solinger TC 02 antreten. Asberg wartet dagegen nach bislang drei Auftritten immer noch auf seinen ersten Sieg und ist aktuell nur aufgrund eines mehr gewonnenen Matches Vorletzer, direkt gefolgt vom TC Rot-Weiß Düsseldorf.

