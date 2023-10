Sportkegler Kamp-Lintfort machen es am Ende noch spannend

Kamp-Lintfort. Die Zweitliga-Sportkegler der VSK Kamp-Lintfort steuern weiterhin Liga eins an. Auch wenn sie es gegen den Aufsteiger Wettenberg spannend machen.

Die Zweitliga-Sportkegler der VSK Kamp-Lintfort bekam es am sechsten Spieltag auf den heimischen Bahnen an der Moerser Straße mit dem Aufsteiger KC 88 Wettenberg aus Hessen zu tun. Auch wenn diese junge Mannschaft derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, ist der Gast mit bereits zwei Siegen gut in die Liga gestartet und zeigte vor allem in seinen Heimspielen sehr gute Leistungen. Auswärts fehlte bislang das Glück und vor allem die Routine. Und das setzte sich auch in so Kamp-Lintfort fort. Die aufstiegswilligen Gastgeber setzten sich jedenfalls als derzeitiger Tabellenführer klar mit 3:0, 48:30 und 5311:5056 Holz durch.

Dabei zeigten die Kamp-Lintforter bis zum letzten Block ein nahezu perfektes Heimspiel. Mit den Ergebnissen von Daniel Niesner, der mit 937 Holz und 12 Punkten Tagesbester wurde, mit Dennis Schmidt (925/11) und Mike Mertsch (908/10) hatte Kamp-Lintfort die Top-Drei in seinen Reihen. „Besonders die Neuzugänge Niesner und Schmidt spielen immer befreiter auf und es macht Spaß zuzusehen“, freute sich VSK-Sprecher Marcel Bernsee zusammen mit der Mannschaft über die Verstärkung.

Prante und Bernsee bleiben unter ihren Möglichkeiten

Die Gäste waren bis dahin nahezu chancenlos. Leider konnten Christian Prante (824/3) und Marcel Bernsee (845/5) das hohe Niveau der Gastgeber im letzten Block nicht annähernd halten, weswegen das Spiel gegen Ende noch einmal zu einer Zitterpartie wurde. Doch die Gäste konnten sich nur 30 von 31 erforderlichen Zusatzpunkten sichern. Damit blieben die drei Punkte in Kamp-Lintfort.

Nun steht eine Pause von drei Wochen für den Tabellenführer der 2. Bundesliga Nord an. Am ersten November-Wochenende kommt mit dem Bundesligaabsteiger TSV Salzgitter im 5. Heimspiel der Saison das Tabellenschlusslicht an die Moerser Straße.

