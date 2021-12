Sportkegler Kamp Lintfort holen Auswärtspunkt bei TG Herford

Kamp-Lintfort. Einen Überraschungspunkt holten die Sportkegler Kamp Lintfort in der 1. Bundesliga auswärts beim Tabellenvierten TG Herford. Es geht aufwärts.

In der 1. Bundesliga mussten die in Abstiegsnöte geratenen Sportkegler Kamp Lintfort auswärts beim Tabellenvierten TG Herford ran. Und dort lag tatsächlich eine Überraschung in der Luft, die bei der Niederlage mit 5150:5239 Holz, 1:2 nach Punkten und 35:43 in der Zusatzwertung zumindest dafür sorgte, dass die Niederrheiner einen Punkt aus der Kreisstadt im Regierungsbezirk Detmold mitbringen konnten.

Im ersten Block sollten es diesmal Nils Eichenhofer und Marvin Panneck richten. Während Eichenhofer mit 883 Holz neun Punkte holte, war bei Panneck schon bei 841 Holz und zwei Zählern Endstation. Mit 69 Holz Rückstand übergab das Anfangsduo an Mike Mertsch und Marcel Bernsee im zweiten Block. Mertsch war mit 884 Holz und zehn Punkten einmal mehr bester Kamp-Lintforter. Bernsee spielte solide, kam aber über 850 Holz und sechs Punkte nicht hinaus. Doch dieses Zwischenergebnis bedeutete immerhin, dass lediglich ein Rückstand von 19 Holz auf den letzten Block mit Henk Lardenoije und Christian Prante übergeben wurde.

Herforder wittern die Gefahr einer Niederlage

Allerdings witterten auch die beiden Herforder Horst Stumpe sowie der ehemalige Kamp-Lintforter Uwe Hippert die Gefahr einer Niederlage. Stumpe mit 886 Holz und elf Punkten sowie Hippert mit 876 Holz und acht Punkten ließen Lardenoije (850/5) und Prante (842/2) nicht davonziehen. Am Ende hatte Kamp-Lintfort einen Rückstand von 89 Holz – verbuchte beim 1:2 allerdings ein wichtiges Auswärtspünktchen auf der Habenseite. Die Kamp-Lintforter hätten in Herford „eines ihrer stärksten Auswärtsspiele abgeliefert“, heißt es vom Verein.

Am 8. Januar 2022 treten die Kamp-Lintforter nun beim Tabellenletzten KSC Landsweiler an und sollten die Mannschaft auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Wobei es äußerst wichtig ist, dass der Gast möglichst etwas Zählbares von der Auswärtspartie mitbringt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region