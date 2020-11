„Sport kein Teil des Problems, sondern der erhofften Lösung“

LSB-Präsident Stefan Klett bei seinem Besuch am 11. Oktober der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort.

Am Niederrhein. LSB-Präsident Stefan Klett hat nochmals die positiven Effekte von Sport und Bewegung im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung betont.

Kein Teil des Problems, sondern Teil der erhofften Lösung: LSB-Präsident Stefan Klett hat zur Halbzeit der laufenden Lockdown-Phase nochmals die positiven Effekte von Sport und Bewegung im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung betont und gleichzeitig den Schulterschluss aller Landessportbünde und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gelobt.

„Unsere Vereine und Verbände in Deutschland sind in der Lage, zahlreiche Sportangebote zu unterbreiten, die auch bei hohen Inzidenzwerten verantwortbar sind. Dies gilt unter anderem für die Mehrzahl der Bewegungsangebote auf Sportfreianlagen, im öffentlichen Raum und auch in großen gedeckten Sportanlagen“, heißt es in einem Offenen Brief der 17 unterzeichnenden Sportorganisationen an die Ministerpräsident*innen und Regierenden Bürgermeister der Länder.

Das Schreiben enthält das konkrete Angebot an die Politik, eine gemeinsame Task Force (auch unter Einbeziehung der Sportmedizin) einzurichten, um kurzfristig eine entsprechende Systematik zu erarbeiten. Immerhin habe regelmäßiger Sport gerade für Kinder und Jugendliche innerhalb und außerhalb der Schule heutzutage eine elementare Bedeutung - nicht zuletzt, weil Bewegung nicht nur gesundheitsfördernd, sondern auch lernfördernd wirke und somit als wichtiger Bestandteil von Bildung gelte.

Darüber hinaus hob Klett vor allem eine grundsätzliche Forderung hervor: „Es ist wichtig, dass allen Vereinen und Verbänden nach den Beschränkungen vom November 2020 schnellstmöglich wieder die Möglichkeit eröffnet wird, Sportangebote zu unterbreiten, zumindest zu den Regelungen vor dem 28. Oktober 2020 zurückzukehren.“

Außerdem seien umfangreiche Infektionsschutz- und Hygienekonzepte vorhanden, die sich seit Beginn der Pandemie bewährt hätten und fortlaufend verbessert würden.