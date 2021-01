Sport ist auch 2021 ein wichtiger sozialer Schmierstoff

Am Niederrhein Alle sehnen sich für 2021 nach mehr positive Schlagzeilen. Der Sport am Niederrhein könnte sie liefern - ein Kommentar zum neuen Jahr.

Am Niederrhein. Haben Sie auch viel zu viele schlechte Nachrichten gelesen im alten Jahr? Es ließ sich ja angesichts der Corona-Pandemie kaum vermeiden, wenn man nicht grad ohne mobilen Empfang auf einer einsamen Pazifikinsel gelebt hat. Und wir können an dieser Stelle auch nicht versprechen, dass sich die Schlagzeilen-Lage in den nächsten Monaten grundlegend verändert. Dennoch gilt es, die Herausforderung eben auch sportlich zu nehmen. Das heißt: Neben aller nötigen Einschränkungen stets positiv denken und planen.

Bundesliga-Aufstieg des Moerser SC möglich

Für den Sport am Niederrhein könnte das zum Beispiel heißen: Der MSC beschert der Stadt Moers im neuen Jahr nach sieben Spielzeiten Abstinenz mal wieder Volleyballspiele auf Bundesliga-Niveau – ab Spätsommer dann auch mit Zuschauern auf der Tribüne.

Der VfB Homberg rettet sich und schafft eine dritte Fußball-Regionalliga-Saison. Das wäre durchaus eine mittlere Sensation für einen semi-professionell geführten Verein im Kreise von Profiklubs. Vielleicht steigt dazu der SV Sonsbeck noch in die Oberliga auf. Die junge, spielstarke Truppe machte bis Mitte Oktober jedenfalls im Niederrhein-Fußball mit am meisten Spaß.

Werbung für Kamp-Lintfort in Australien

Daniel Altmaier könnte bei den Australian Open sein nächstes Ausrufezeichen im Profitennis setzen und damit weiter mediale Reklame für seinen Trainingsstandort liefern. Seit Paris weiß ja selbst Tennis-Ikone Boris Becker, wo Kamp-Lintfort liegt.

Ganz so hoch müssten wir bei jenen nicht greifen, die den Basketball lieben. Bei der BG Lintfort wären sie sicherlich froh und glücklich, wenn im März oder April nach dann einem Jahr Spielpause überhaupt wieder der Ball durch die Reuse gestopft werden dürfte.

Was 2021 wieder erlaubt sein sollte

Dazu könnte es mit dem bisher verschobenen Experiment klappen, dass die HSG Krefeld Niederrhein für Drittliga-Handball in Rheinkamp wirbt. Mit den Zweitliga-Frauen des TuS Lintfort ist der Niederrhein bereits beachtlich vertreten. Das in weiten Teilen neue Team von Trainerin Bettina Grenz-Klein hat sich, Corona zum Trotze und unerwartet rasch, erneut im Bundesliga-Unterhaus etabliert.

2021 werden auch wieder Volksläufe, Reitturniere, Schwimmfestivals, Motorsportevents, Fechten auf der Planche, Tischtennis oder Billard am Tisch erlaubt sein. Die Möglichkeiten auf positive Schlagzeilen für das neue Jahr sind also gegeben. Alles nur eine Frage des Zeitpunkts.

Wie die Jugend bei der Vereinsstand zu halten?

Ein Problem allerdings lässt sich aktuell aber nur schwer mit Toren, Siegen oder Punkten lösen. Wie den Nachwuchs in den Vereinen angesichts der erneut lähmend langen Pause bei der Stange halten? Das ist der wichtigste Punkt, warum es im neuen Jahr nicht mehr unendlich dauern darf, um wieder Training und Wettkämpfe zu bestreiten.

Der Sport ist für die meisten Menschen ein enorm hohes Gut. Zur physischen Fitness über Bewegung, die ja auch ein Schutz vor Krankheit darstellt, gesellt sich die soziale Komponente. Das gilt für Erwachsene wie für Kinder und Jugendliche, die in ihrer Entwicklung nach Halt und Orientierung suchen.

Sport als sozialer Schmierstoff

Der Sport mit Gleichgesinnten ist und bleibt ein wichtiger sozialer Schmierstoff der Gesellschaft. Das dürfen lenkende Politiker, die 2020 in der Lockdown-Not meist recht zügig Hallen und Sportplätze zugesperrt haben, nie aus den Augen verlieren.