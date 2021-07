Eröffnen die Fußball-Landesliga in Dingden am 21. August: Scherpenbergs Cheftrainer Ralf Gemmer (links), hier mit seinem Co-Trainer Deniz Günes.

Fußball-Landesliga Spielplan: Scherpenberg in Dingden, TuS Fichte in Fischeln

Am Niederrhein. Der neue Spielplan für die Fußball-Landesliga, Gruppe 2 ist raus. Der SV Sonsbeck und der VfL Tönisberg starten am 22. August mit Heimspielen.

Nachdem der Spielplan der Fußball-Oberliga gestern veröffentlicht wurde, liegen nun auch die der drei Landesligen vor. Die vier Teams aus unserem Verbreitungsgebiet, der TuS Fichte Lintfort, SV Scherpenberg und SV Sonsbeck sowie der VfL Tönisberg, gehören erneut gemeinsam der Gruppe zwei an. Durch die Annullierung der vergangenen Spielzeit 2020/21 wegen des Corona-Virus hatte sich der Verbandsfußballausschuss darauf verständigt, die Einteilung der drei Gruppen so zu belassen. Damit gehen auch in der neuen Saison 2021/22 nur 14 Mannschaften in der Gruppe zwei an den Start. Durch diese geringere Anzahl von Teams, gibt es erneut viel größere Möglichkeiten, bei weiteren Spielausfällen durch die Pandemie zu reagieren. Auf jeden Fall können sich die Fans erneut auf einige brisante Lokalderbys freuen.

Los geht es am 22. August. Der SV Sonsbeck gegen den TSV Meerbusch II und der VfL Tönisberg gegen den VSF Amern starten mit Heimspielen. Dagegen müssen der TuS Fichte Lintfort und der SV Scherpenberg reisen. Während Fichte beim VfR Fischeln zu Gast ist, reist das Team aus dem „Wäldchen“ schon am 21. August zu Blau-Weiß Dingden. Der „Knaller“ zwischen dem SV Scherpenberg und dem TuS Fichte Lintfort steigt erst am neunten Spieltag der Hinrunde, am 17. Oktober. Das Rückspiel an der Lintforter Franzstraße ist für Ostermontag, 18. April, vorgesehen.

Die Hinrunde endet bereits am 14. November. In diesem Jahr finden dann am 28. November und 5. Dezember schon zwei Rückrundenspieltage statt. 2022 geht es dann am 6. März weiter mit der Rückrunde. Letzter Spieltag ist bereits der 22. Mai 2022.

Start der Landesliga am 22. August

Hier die Spieltage der Landesliga, Gruppe 2, in Klammern Rückrundentermine, Sonntag, 22. August (28. November): Blau-Weiß Dingden – SV Scherpenberg (Sa.), SV Hönnepel-Niedermörmter – RSV Praest (Sa.), SV Sonsbeck – TSV Meerbusch II, SGE Bedburg-Hau – PSV Wesel-Lackhausen, VfL Tönisberg – VSF Amern, VfR Fischeln – TuS Fichte Lintfort, TSV Wachtendonk-Wankum – VfL Rhede.

Sonntag, 29. August (5. Dezember): TuS Fichte Lintfort – SV Hönnepel-Niedermörmter, RSV Praest – VfL Tönisberg, VSF Amern – Blau-Weiß Dingden, SV Scherpenberg – SGE Bedburg-Hau, PSV Wesel-Lackhausen – TSV Wachtendonk-Wankum, VfL Rhede – SV Sonsbeck, TSV Meerbusch II – VfR Fischeln.

Sonntag, 5. September (6. März): SV Sonsbeck – VfR Fischeln, SGE Bedburg-Hau – VSF Amern, Blau-Weiß Dingden – RSV Praest, VfL Tönisberg – TuS Fichte Lintfort, SV Hönnepel-Niedermörmter – TSV Meerbusch II, VfL Rhede – PSV Wesel-Lackhausen, TSV Wachtendonk-Wankum – SV Scherpenberg.

Sonntag, 12. September (13. März): TuS Fichte Lintfort – Blau-Weiß Dingden, RSV Praest – SGE Bedburg-Hau, VSF Amern – TSV Wachtendonk-Wankum, SV Scherpenberg – VfL Rhede, PSV Wesel-Lackhausen – SV Sonsbeck, VfR Fischeln – SV Hönnepel-Niedermörmter, TSV Meerbusch II – VfL Tönisberg.

Sonntag, 19. September (20. März): SV Sonsbeck – SV Hönnepel-Niedermörmter, SGE Bedburg-Hau – TuS Fichte Lintfort, Blau-Weiß Dingden – TSV Meerbusch II, VfL Tönisberg – VfR Fischeln, PSV Wesel-Lackhausen – SV Scherpenberg, VfL Rhede – VSF Amern, TSV Wachtendonk-Wankum – RSV Praest.

Sonntag, 26. September (27. März): TuS Fichte Lintfort – TSV Wachtendonk-Wankum, RSV Praest – VfL Rhede, VSF Amern – PSV Wesel-Lackhausen, SV Scherpenberg – SV Sonsbeck, SV Hönnepel-Niedermörmter – VfL Tönisberg, VfR Fischeln – Blau-Weiß Dingden, TSV Meerbusch II – SGE Bedburg-Hau.

Sonntag, 3. Oktober (3. April): SV Sonsbeck – VfL Tönisberg, SGE Bedburg-Hau – VfR Fischeln, Blau-Weiß Dingden – SV Hönnepel-Niedermörmter, SV Scherpenberg – VSF Amern, PSV Wesel-Lackhausen – RSV Praest, VfL Rhede – TuS Fichte Lintfort, TSV Wachtendonk-Wankum – TSV Meerbusch II.

Telefoniert für den SV Sonsbeck: Cheftrainer Heinrich Losing. Foto: Mark Bohla / FFS

Sonntag, 10. Oktober (10. April): TuS Fichte Lintfort – PSV Wesel-Lackhausen, RSV Praest – SV Scherpenberg, VSF Amern – SV Sonsbeck, VfL Tönisberg – Blau-Weiß Dingden, SV Hönnepel-Niedermörmter – SGE Bedburg-Hau, VfR Fischeln – TSV Wachtendonk-Wankum, TSV Meerbusch II – VfL Rhede.

Sonntag, 17. Oktober (18. April): SV Sonsbeck – Blau-Weiß Dingden, SGE Bedburg-Hau – VfL Tönisberg, VSF Amern – RSV Praest, SV Scherpenberg – TuS Fichte Lintfort, PSV Wesel-Lackhausen – TSV Meerbusch II, VfL Rhede – VfR Fischeln, TSV Wachtendonk-Wankum – SV Hönnepel-Niedermörmter.

Sonntag, 24. Oktober (24. April): TuS Fichte Lintfort – VSF Amern, RSV Praest – SV Sonsbeck, Blau-Weiß Dingden – SGE Bedburg-Hau, VfL Tönisberg – TSV Wachtendonk-Wankum, SV Hönnepel-Niedermörmter – VfL Rhede, VfR Fischeln – PSV Wesel-Lackhausen, TSV Meerbusch II – SV Scherpenberg.

Sonntag, 31. Oktober (8. Mai): SV Sonsbeck – SGE Bedburg-Hau, RSV Praest – TuS Fichte Lintfort, VSF Amern – TSV Meerbusch II, SV Scherpenberg – VfR Fischeln, PSV Wesel-Lackhausen – SV Hönnepel-Niedermörmter, VfL Rhede – VfL Tönisberg, TSV Wachtendonk-Wankum – Blau-Weiß Dingden.

Sonntag, 7. November (15. Mai): SV Sonsbeck – TuS Fichte Lintfort, SGE Bedburg-Hau – TSV Wachtendonk-Wankum, Blau-Weiß Dingden – VfR Fischeln, VfL Tönisberg – PSV Wesel-Lackhausen, SV Hönnepel-Niedermörmter – SV Scherpenberg, VfR Fischeln – VSF Amern, TSV Meerbusch II – RSV Praest.

Sonntag, 14. November (22. Mai): TuS Fichte Lintfort – TSV Meerbusch II, RSV Praest – VfR Fischeln, VSF Amern – SV Hönnepel-Niedermörmter, SV Scherpenberg – VfL Tönisberg, PSV Wesel-Lackhausen – Blau-Weiß Dingden, VfL Rhede – SGE Bedburg-Hau, TSV Wachtendonk-Wankum – SV Sonsbeck.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region