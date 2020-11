Spiel der Lintforter TuS-Damen gegen Wuppertal abgesagt

Kamp-Lintfort. Die für Sonntag angesetzte Zweitliga-Partie TuS Lintfort gegen TVB Wuppertal wurde am Donnerstag aus Corona-Vorsichtsmaßnahmen abgesagt.

„Auf uns wartet eine körperlich intensive Begegnung“, sagte Trainerin Bettina Grenz-Klein noch mit Blick auf den kommenden Gegner. Zum letzten Heimspiel des Jahres sollten die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort am Sonntag den alten Rivalen TVB Wuppertal empfangen. Doch die Partie wurde am Donnerstag aus Corona-Vorsichtsmaßnahmen abgesagt.

„Es gibt auf beiden Seiten Personen, die mit Corona-Verdachtsfällen in Kontakt waren. Da die Testergebnisse noch ausstehen und wir derzeit absolut kein Risiko eingehen wollen, wählen wir in Absprache mit Wuppertal diesen Weg“, erläutert TuS-Manager Ulrich Klein.

Dabei wäre alles angerichtet gewesen, um dieses stets hart umkämpfte Duell zwar vor leeren Rängen, dafür aber vor den Fans zu Hause live vor den Bildschirmen auszufechten. Zum zweiten Mal nach Dezember 2019 hätten die Lintforterinnen ihren Auftritt in der Eyller-Sporthalle mit einer Kamera und inklusive Kommentator via www.sportdeutschland.tv übertragen.

Doch daraus wird nun zumindest vorerst nichts. „Wir würden die Partie gerne noch vor Weihnachten stattfinden lassen. Aber da gibt es noch einige Fragezeichen wie beispielsweise, ob die Halle auch verfügbar ist“, so Klein. Zudem würde dann Torhüterin Yara ten Holte fehlen und mit der Niederländischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Dänemark und Norwegen weilen - wenn die EM denn wie geplant stattfindet.

Gerne im Dezember nachholen

„Wir müssen jetzt erst einmal die Testergebnisse abwarten und auch gucken, ob wir denn im für uns eigentlich spielfreien Dezember dann überhaupt noch spielen dürfen – gerade jetzt, wo die Verbände ab der Dritten Liga abwärts den Spielbetrieb auch noch im Dezember ausgesetzt haben“, so Klein. Das letzte November-Wochenende kommt nicht in Frage, dann sind die Wuppertalerinnen in Leipzig gefordert.

Nicht betroffen von der Absage für diesen Sonntag ist das Gastspiel der Lintforterinnen am Samstag, 21. November (19.30 Uhr), beim SV Werder Bremen. Offiziell weiter ginge es nach der Winterpause für den TuS am 9. Januar (20 Uhr) beim Titelanwärter SG H2Ku Herrenberg. Doch vorerst hoffen die Niederrheinerinnen, ihr „Derby“ gegen Wuppertal noch in diesem Jahr austragen zu können.