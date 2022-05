Sonsbeck seift Scherpenberg 7:0 ein, Keisers trifft viermal

Sonsbeck. Im Kreispokal-Halbfinale nahm der SV Sonsbeck für zwei Landesliga-Pleite gegen SV Scherpenberg umfangreich Revanche und ist im FVN-Pokal dabei.

Zweimal hat der SV Scherpenberg in dieser Saison den Fußball-Landesliga-Primus SV Sonsbeck schon geschlagen. Doch gestern Abend gerieten die Moerser im Halbfinale des Kreispokals übel unter die Räder. Ob’s an den vielen Spielen der vergangenen Wochen lag, dass die Gäste gegen einen von der ersten Minute an topmotivierten Gegner in jeder Beziehung unterlegen waren? Nach 33 Minuten hieß es jedenfalls 0:5, am Ende gar 0:7 (0:5) aus Scherpenberger Sicht. Sonsbeck liegt damit im Lostopf für den FVN-Pokal und trifft im Kreispokal-Finale am 26. Mai nun auf A-Kreisligist Viktoria Alpen.

SV Sonsbeck: Scheffler unerwartet nicht im Kader

Vor der Partie schienen die Zeichen doch günstiger als gedacht für Scherpenberg. Zwar fehlte Torjäger Maximilian Stellmach. „Ich habe vermutlich einen Muskelfaserriss“, erklärte der Angreifer zerknirscht. Trainer Ralf Gemmer bot allerdings jene Elf auf, die beim 2:1 in Amern vergangenen Samstag am Ende auf dem Kunstrasen gejubelt hatte.

Sonsbecks Trainer Heinrich Losing hatte seiner Mannschaft drei Umstellungen und eine 4-4-2-Taktik verordnet. Dass neben Max Werner und Jamie van de Loo auch Nathnael Scheffler in der Startelf fehlte, überraschte allerdings. Der Offensivspieler hatte vor einer Woche beim 1:2 im Landesliga-Duell immerhin den Treffer zum 1:0 erzielt und war einer der auffälligsten Sonsbecker. „Er ist angeschlagen und kann Sonntag in Bedburg wegen seiner fünften Gelben Karte ohnehin nicht spielen“, erklärte Trainer Losing. Es ging allerdings das Gerücht, dass Schefflers Zwangspause eine interne disziplinarische Maßnahme gewesen sei.

SV Sonsbeck nutzt Gäste-Fehler eiskalt aus

Spuren schien dies bei den Gastgebern nicht zu hinterlassen. Im Gegenteil: Sonsbeck machte Dampf, störte früh, war aggressiv, zwang Scherpenberg zügig zu eklatanten Fehlern. „Das war für Landesliga-Verhältnisse eine ganz starke Leistung“, lobte Trainer Losing später. Natürlich: Klaus Keisers‘ Führungstor nach nur vier Minuten war diskutabel, weil abseitsverdächtig. Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass die Gastgeber in allen Belangen dominierten.

SV Scherpenberg: Üzüm, Kocaoglu und Ramroth patzen

Alexander Maas staubte eine vergebene Keisers-Chance zum 2:0 ab (19.), als die Scherpenberger Deckung nicht griffig, nicht eng genug am Mann, nicht wach schien. Diese Umstände nutzte Sonsbeck komplett aus. Keisers‘ 3:0 (29.) ging ein verunglückter Rückpass von Ibrahim Üzüm auf Keeper Tobias Prigge voraus. Dann packte Yunus Kocaoglu, der als Innenverteidiger neben Kapitän Nico Frömmgen große Probleme mit dem Sonsbecker Angriffswirbel hatte, nicht richtig gegen Max Fuchs zu. Klaus Keisers erzielte in Folge per Kopf seinen dritten Treffer des Abends (31.).

Schwer angefressene Scherpenberger: Cheftrainer Ralf Gemmer (links) und sein Co-Trainer Deniz Günes. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Dann gab es vor dem Sechzehner noch einen Bock von Sechser Tim Ramroth. Den nutzte Jannis Pütz per Abstauber zum 5:0 nach nur 33 Minuten. Der Scherpenberger Frust entlud sich in einem dunkelgelben Foul von Üzüm an Terfloth. Coach Gemmer erklärte seinen Mannen in der Kabine dann lautstark, was er von dem Auftritt gehalten hatte.

SV Scherpenbergs Trainer Gemmer: Ein wütender Monolog

„Wir haben Sonsbeck ja fast jedes Tor vorgelegt“, grantelte Gemmer später. Der wütende Monolog an seine Elf, die der Coach aus pädagogischen Gründen dann durchspielen ließ, zeigte Wirkung. Halbzeit zwei war offensiv okay. Scherpenberg kämpfte gut, hatte durch Valdet Totaj und El Houcine Bougjdi zwei Pfostentreffer (65./90.), dazu durch Totaj per Kopf (46.) und Ramroth (62.) weitere Großchancen. Sonsbeck verlegte sich auf Konter und profitierte wieder von Fehlern.

Einen unnütz an der Mittellinie verschuldeten, dann von Sonsbeck aber blitzschnell ausgeführten Freistoß brachte Klaus Keisers im Solo zum 6:0 ins Ziel (60.). Das Eigentor von Yunus Kocaoglu zum 7:0 (69.) für die Gastgeber spiegelte irgendwie in einer Aktion den Fußball-Abend treffend wider.

So haben sie gespielt

SV Sonsbeck: Weichelt – Leurs (64. Evertz), Schoofs, Elspaß, Meier – Maas (76. Theysen), Pütz, Terfloth (64. Werner), Alzedaue – Keisers (64. van de Loo), Fuchs (76. Reuters).

SV Scherpenberg: Prigge – Gesemann, Frömmgen, Kocaoglu, Klotz – Üzüm, Ramroth – Totaj, Bougjdi, Meier – Sadiklar.

So geht es weiter in der Fußball-Landesliga am kommenden Wochenende:



VfR Fischeln – SV Scherpenberg (Sa., 17 Uhr), VfL Tönisberg – VfL Rhede (So., 15 Uhr), Fichte Lintfort – RSV Praest (So., 15.30 Uhr), SGE Bedburg-Hau – SV Sonsbeck (So., 16 Uhr).

