Fußball So spielt Moerser Fußball-Kreisliga A in der neuen Saison

Am Niederrhein. Mit 19 Teams geht die Kreisliga A im Fußballkreis Moers an den Start. Nun ist der neue Spielplan für die Saison 2023/24 veröffentlich.

Nun steht auch der Spielplan für die Kreisliga A im Fußballkreis Moers fest. Am 6. August steigt der erste Spieltag, und der hält bereits einige interessante Begegnungen parat. Schon am Freitagabend, 19.30 Uhr, findet das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Neukirchen-Vluyn II und dem TV Asberg statt. Bereits am ersten Spieltag gibt es einige interessante Partien wie die der beiden ehemaligen Bezirksligisten Borussia Veen gegen den SV Schwafheim. Von den drei Neulingen hat der 1. FC Lintfort II ein Heimspiel gegen den VfL Rheinhausen erwischt. Die beiden anderen Neulinge müssen auswärts ran. Der SV Büderich reist zum OSC Rheinhausen, der TuS Borth zum FC Meerfeld. Bezirksliga-Absteiger VfB Homberg II ist zunächst spielfrei, greift erst am zweiten Spieltag, Mittwoch, 9. August, mit der Partie beim TV Asberg ins Geschehen ein.

Kreisliga A: Es gibt auch Spiele unter der Woche

Insgesamt startet die A-Liga mit 19 Mannschaften. Deshalb sind auch einige, allerdings wenige englische Wochen geplant. Gleich nach dem ersten Spieltag steht die erste auf dem Programm.

Der Meister steigt definitiv in die Bezirksliga auf. Die Anzahl der Absteiger richtet sich wieder danach, wie viele Mannschaften aus dem Fußballkreis Moers aus der Bezirksliga absteigen. Zwischen drei und fünf Mannschaften können jeweils absteigen. Der bestplatzierteste Absteiger bekommt aber noch eine zusätzliche Chance und spielt eine Entscheidungsrunde mit den Zweiten der beiden B-Liga-Gruppen.

Kreisliga A: Letzter Spieltag ist am 2. Juni 2024

Los geht es am 6. August, die Hinrunde endet in diesem Jahr am 3. Dezember. Noch in diesem Jahr werden am 10. und 17. Dezember zwei Rückrundenspieltage durchgeführt. Weiter geht es 2024 am 18. Februar, der letzten Spieltag ist für den 2. Juni vorgesehen.

Hier der Spielplan der Kreisliga A, in Klammern Rückrundentermine, Sonntag, 6. August (10. Dezember): FC Neukirchen-Vluyn II – TV Asberg, SV Millingen – SV Budberg II, FC Meerfeld – TuS Borth, SSV Lüttingen – Concordia Rheinberg, VfL Repelen II – Rumelner TV, OSC Rheinhausen – SV Büderich, Borussia Veen – SV Schwafheim, 1. FC Lintfort II – VfL Rheinhausen, ESV Hohenbudberg – Viktoria Alpen, spielfrei: VfB Homberg II.

Mittwoch, 9. August (17. Dezember): VfL Rheinhausen – Borussia Veen, SV Schwafheim – OSC Rheinhausen, SV Büderich – VfL Repelen II, Rumelner TV – SSV Lüttingen, Concordia Rheinberg – FC Meerfeld, TuS Borth – SV Millingen, SV Budberg II – ESV Hohenbudberg, Viktoria Alpen – FC Neukirchen-Vluyn II, TV Asberg – VfB Homberg II, spielfrei: 1. FC Lintfort II.

Sonntag, 13. August (18. Februar): FC Meerfeld – Rumelner TV, FC Neukirchen-Vluyn II – VfB Homberg II, SV Millingen – Concordia Rheinberg, SSV Lüttingen – SV Büderich, VfL Repelen II – SV Schwafheim, OSC Rheinhausen – VfL Rheinhausen, 1. FC Lintfort II – TV Asberg, Viktoria Alpen – SV Budberg II, ESV Hohenbudberg – TuS Borth, spielfrei: Borussia Veen.

Der TV Asberg, hier zuletzt beim Testspiel in Möllen, will eine gute Rolle in der neuen Saison spielen. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Sonntag, 20. August (25. Februar): VfL Rheinhausen – VfL Repelen II, SV Schwafheim – SSV Lüttingen, Concordia Rheinberg – ESV Hohenbudberg, TuS Borth – Viktoria Alpen, SV Budberg II – FC Neukirchen-Vluyn II, VfB Homberg II – 1. FC Lintfort II, TV Asberg – Borussia Veen, SV Büderich – FC Meerfeld, Rumelner TV – SV Millingen, spielfrei: OSC Rheinhausen.

Sonntag, 27. August (3. März): FC Neukirchen-Vluyn II – 1. FC Lintfort II, SV Millingen – SV Büderich, FC Meerfeld – SV Schwafheim, SSV Lüttingen – VfL Rheinhausen, OSC Rheinhausen – TV Asberg, Borussia Veen – VfB Homberg II, SV Budberg II – TuS Borth, Viktoria Alpen – Concordia Rheinberg, ESV Hohenbudberg – Rumelner TV, spielfrei: VfL Repelen II.

Sonntag, 3. September (10. März): VfL Rheinhausen – FC Meerfeld, TV Asberg – VfL Repelen II, SV Schwafheim – SV Millingen, Concordia Rheinberg – SV Budberg II, TuS Borth – FC Neukirchen-Vluyn II, 1. FC Lintfort II – Borussia Veen, VfB Homberg II – OSC Rheinhausen, SV Büderich – ESV Hohenbudberg, Rumelner TV – Viktoria Alpen, spielfrei: SSV Lüttingen.

Sonntag, 10. September (17. März): TuS Borth – Concordia Rheinberg, FC Neukirchen-Vluyn II – Borussia Veen, SV Millingen – VfL Rheinhausen, SSV Lüttingen – TV Asberg, VfL Repelen II – VfB Homberg II, OSC Rheinhausen – 1. FC Lintfort II, SV Budberg II – Rumelner TV, Viktoria Alpen – SV Büderich, ESV Hohenbudberg – SV Schwafheim, spielfrei: FC Meerfeld.

Sonntag, 17. September (24. März): VfL Rheinhausen – ESV Hohenbudberg, SV Schwafheim – Viktoria Alpen, Concordia Rheinberg – FC Neukirchen-Vluyn II, Borussia Veen – OSC Rheinhausen, 1. FC Lintfort II – VfL Repelen II, VfB Homberg II – SSV Lüttingen, TV Asberg – FC Meerfeld, SV Büderich – SV Budberg II, Rumelner TV – TuS Borth, spielfrei: SV Millingen.

Sonntag, 24. September (Gründonnerstag, 28. März): FC Neukirchen-Vluyn II – OSC Rheinhausen, SV Millingen – TV Asberg, FC Meerfeld – VfB Homberg II, SSV Lüttingen – 1. FC Lintfort II, VfL Repelen II – Borussia Veen, Concordia Rheinberg – Rumelner TV, TuS Borth – SV Büderich, SV Budberg II – SV Schwafheim, Viktoria Alpen – VfL Rheinhausen, spielfrei: ESV Hohenbudberg.

Mittwoch, 27. September (26. Mai): SV Millingen – ESV Hohenbudberg, FC Meerfeld – Viktoria Alpen, SSV Lüttingen – SV Budberg II, VfL Repelen II – TuS Borth, OSC Rheinhausen – Concordia Rheinberg, Borussia Veen – Rumelner TV, 1. FC Lintfort II – SV Büderich, VfB Homberg II – SV Schwafheim, TV Asberg – VfL Rheinhausen, spielfrei: FC Neukirchen-Vluyn II.

Auch der FC Meerfeld (in Rot) ist mit seinem Aschenplatz in der neuen Saison vertreten. Foto: Ruediger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Sonntag, 1. Oktober (7. April): VfL Rheinhausen – SV Budberg II, SV Schwafheim – TuS Borth, OSC Rheinhausen – VfL Repelen II, Borussia Veen – SSV Lüttingen, 1. FC Lintfort II – FC Meerfeld, VfB Homberg II – SV Millingen, TV Asberg – ESV Hohenbudberg, SV Büderich – Concordia Rheinberg, Rumelner TV – FC Neukirchen-Vluyn II, spielfrei: Viktoria Alpen.

Sonntag, 8. Oktober (10. April): TuS Borth – VfL Rheinhausen, FC Neukirchen-Vluyn II – VfL Repelen II, SV Millingen – 1. FC Lintfort II, FC Meerfeld – Borussia Veen, SSV Lüttingen – OSC Rheinhausen, Concordia Rheinberg – SV Schwafheim, Viktoria Alpen – TV Asberg, Rumelner TV – SV Büderich, ESV Hohenbudberg – VfB Homberg II, spielfrei: SV Budberg II.

Sonntag, 15. Oktober (14. April): VfL Rheinhausen – Concordia Rheinberg, SV Schwafheim – Rumelner TV, VfL Repelen II – SSV Lüttingen, OSC Rheinhausen – FC Meerfeld, Borussia Veen – SV Millingen, 1. FC Lintfort II – ESV Hohenbudberg, VfB Homberg II – Viktoria Alpen, TV Asberg – SV Budberg II, SV Büderich – FC Neukirchen-Vluyn, spielfrei: TuS Borth.

Sonntag, 22. Oktober (21. April): FC Neukirchen-Vluyn II – SSV Lüttingen, SV Millingen – OSC Rheinhausen, FC Meerfeld – VfL Repelen II, TuS Borth – TV Asberg, SV Budberg II – VfB Homberg II, Viktoria Alpen – 1. FC Lintfort II, SV Büderich – SV Schwafheim, Rumelner TV – VfL Rheinhausen, ESV Hohenbudberg – Borussia Veen, spielfrei: Concordia Rheinberg.

Sonntag, 29. Oktober (28. April): VfL Rheinhausen – SV Büderich, SV Schwafheim – FC Neukirchen-Vluyn II, SSV Lüttingen – FC Meerfeld, VfL Repelen II – SV Millingen, OSC Rheinhausen – ESV Hohenbudberg, Borussia Veen – Viktoria Alpen, 1. FC Lintfort II – SV Budberg II, VfB Homberg II – TuS Borth, TV Asberg – Concordia Rheinberg, spielfrei: Rumelner TV.

Der OSC Rheinhausen, hier vor dem Kreispokalfinale gegen Fichte Lintfort Ende Mai, geht mit einem neu formierten Team in die Kreisliga-A-Saison. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Sonntag, 5. November (1. Mai): FC Neukirchen-Vluyn II – FC Meerfeld, SV Millingen – SSV Lüttingen, SV Schwafheim – VfL Rheinhausen, Concordia Rheinberg – VfB Homberg II, TuS Borth – 1. FC Lintfort II, SV Budberg II – Borussia Veen, Viktoria Alpen – OSC Rheinhausen, Rumelner TV – TV Asberg, ESV Hohenbudberg – VfL Repelen II, spielfrei: SV Büderich.

Sonntag, 12. November (5. Mai): VfL Rheinhausen – FC Neukirchen-Vluyn II, FC Meerfeld – SV Millingen, SSV Lüttingen – ESV Hohenbudberg, VfL Repelen II – Viktoria Alpen, OSC Rheinhausen – SV Budberg II, Borussia Veen – TuS Borth, 1. FC Lintfort II – Concordia Rheinberg, VfB Homberg II – Rumelner TV, TV Asberg – SV Büderich, spielfrei: SV Schwafheim.

Sonntag, 19. November (12. Mai): FC Neukirchen-Vluyn II – SV Millingen, SV Schwafheim – TV Asberg, Concordia Rheinberg – Borussia Veen, TuS Borth – OSC Rheinhausen, SV Budberg II – VfL Repelen II, Viktoria Alpen – SSV Lüttingen, SV Büderich – VfB Homberg II, Rumelner TV – 1. FC Lintfort II, ESV Hohenbudberg – FC Meerfeld, spielfrei: VfL Rheinhausen.

Sonntag, 3. Dezember (2. Juni): VfL Rheinhausen – VfB Homberg II, SV Schwafheim – 1. FC Lintfort II, Concordia Rheinberg – VfL Repelen II, TuS Borth – SSV Lüttingen, SV Budberg II – FC Meerfeld, Viktoria Alpen – SV Millingen, SV Büderich – Borussia Veen, Rumelner TV – OSC Rheinhausen, ESV Hohenbudberg – FC Neukirchen-Vluyn II, spielfrei: TV Asberg.

