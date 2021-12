SG Niederrhein – Titel für Eelkje und Marinus Burghardt

Am Niederrhein. Die SG Niederrhein startet bei der Verbandsmeisterschaft im Schwimmleistungszentrum in Wuppertal, holt Titel sowie Silber- und Bronzemedaillen.

Mit Angelina Brandau, Eelkje Burghardt, Lia Stermann, Mirko Kiekow, Jasin Macak, Simon Kiekow, Jurij Astrovski, Marinus Burghardt und Tim Stermann trat ein Teil der älteren Aktiven der SG Niederrhein bei der Verbandsmeisterschaft im Schwimmleistungszentrum in Wuppertal an.

Der Schwimmverband Rhein Wupper hatte eingeladen, 19 Vereine absolvierten mit 233 Aktiven rund 900 Starts – getrennt nach Geschlechtern: morgens die Schwimmerinnen, nachmittags die Schwimmer. Corona sorgte dafür. Und am Ende sprangen zwei Verbandsmeistertitel, sowie jeweils sechsmal Silber und Bronze heraus.

Nach Geschlechtern getrennt

Die Organisatoren wollten mit den Hygienebestimmungen den Andrang entzerren. Zuschauer? Fehlanzeige! Betreuer und Kampfrichter wurden nach Akkreditierung per 2G-Regel zugelassen. Die Vereine hatten ihren festen Sitzplatz im Bad, außer beim Start galt im gesamten Bad Maskenpflicht. Insgesamt war es nicht lustig. Aber eben notwendig.

Die SG-Schwimmerinnen mit (von links) Angelina Brandau, Eelkje Burghardt und Lia Stermann – nach Geschlechtern getrennt. Foto: SG Niederrhein

Simon Kiekow (Jahrgang 2003) holte über 50 Meter Schmetterling die Silbermedaille in 29,59 Sekunden. Über die 50 m Rücken holte Tim Stermann (2007) Bronze nach 32,20 sek, wurde in 2:36,26 Minuten über 200 m Rücken Vierter.

Lia Stermann (2007) wurde über die 100 m Rücken in 1:16,59 min schließlich Vierte. Eelkje Burghardt (2007) holte Silber in 35,88 sek über 50 m Brust, in 2:38,09 min über 200 m Lagen und in 1:13,41 min über 100 m Rücken. Bronze holte sie in 28,31 sek über 50 m Freistil.

Am zweiten Tag kam für Eelkje Burghardt noch Silber über 400 m Freistil in 4:54,32 min, Bronze über 50 m Rücken in 32,87 sek und schließlich der Verbandsmeistertitel über 200 m Rücken in 2:42,77 min dazu. Ihr Bruder Marinus Burghardt (2005) siegte über 50 m Freistil in 25,58 sek und holte den zweiten Verbandsmeistertitel der SG.

Dritte Plätze gab es noch für Jurij Astrovski (2006) über 50 m Brust in 35,78 sek und 100 m Brust in 1:23,17 min, sowie für Tim Stermann in in 1:13,49 min über 100 m Rücken. Am Ende war das SG-Trainerteam äußerst zufrieden.

