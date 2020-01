Am Niederrhein. Wenn 20 Schwimmvereine bei der SG Mönchengladbach zum 4. NEW-Langstreckenmeeting antrete, darf die SG Niederrhein auf keinen Fall fehlen.

SG Niederrhein mit tollem Start ins neue Wettkampfjahr

20 Schwimmvereine begrüßte die SG Mönchengladbach zu ihrem 4. NEW-Langstreckenmeeting im Vitusbad. Einer davon war die SG Niederrhein mit 24 Aktiven. Und die steuerten drei Wochen nach dem Trainingsauftakt Bestzeiten an. Leider war die Luft im Bad recht aufgeheizt, dennoch freute sich Trainer Ralf Spitzbart über tolle Leistungen.

Cara Vogt (2008) und Mareike Altenfeld (2008) waren die beiden jüngsten Schwimmerinnen der SG. Cara Vogt siegte bei ihrem Start über 100 m Brust in 1:34,10 Minuten, über 100 m Schmetterling wurde sie Zweite in 1:22,35 Minuten vor ihrer Teamkameradin Mareike, die nach 1:31.77 Minuten anschlug. Als ältester Schwimmer der SG an diesem Wochenende startete Lukas Reinkober, der bei jedem seiner Starts am Ende auf dem Treppchen stand.

Lia Stermann (2007) präsentierte sich über die 400 m Lagen in sehr guter Form, schlug nach 6:31,14 Minuten als Erste an und sicherte sich so die Goldmedaille. Der gleichaltrige Maximilian Riefel siegte über 200 m Brust und 100 m Freistil.

Auch Simon Kiekow (2003) war an diesem Wochenende in guter Form: Erster über 100 m Freistil in 58,89 Sekunden und über 400 m Freistil in 4:53,63 Minuten; Zweiter über 100 m Rücken in 1:11,79 Minuten und 200 Freistil in 2:14,67 Minuten. Aber auch der gleichaltrige Nils Steiner ließ sich nicht die Butter vom Brot nehmen und so gab es einige spannende Duelle zwischen den beiden, die mal vom einen und mal vom anderen gewonnen wurden. Nils Steiner wurde Erster über 200 m Freistil, Zweiter über 100 m Freistil und 1500 m Freistil.

Am kommenden Wochenende sind die Aktiven der SG Niederrhein bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft vertreten. Samstag, 1.Februar, in starten eine Herren- und zwei Damenmannschaften in der Bezirksliga in Düsseldorf. Sonntag, 2.Februar, reist eine Herrenmannschaft für den Start in der Bezirksklasse nach Wuppertal. zak