Schwimmen / SG Niederrhein SG Niederrhein macht sich im Trainingslager in Wolfsburg fit

Am Niederrhein. Startgemeinschaft der Schwimmerinnen und Schwimmer nutzt die Osterferien zum Trainingslager – gerade für die lange Bahn. Die Saison kann kommen.

Mit jungen und älteren Schwimmerinnen und Schwimmer ging die Startgemeinschaft Niederrhein in den Osterferien in ein „dreigeteiltes, umfangreiches Trainingslager“, so Ralf Spitzbart, einer der Organisatoren und Trainer. Es ging darum, sich auf die kommende Meisterschaftssaison auf der langen Bahn vorzubereiten.

Gestartet wurde mit insgesamt rund 30 Personen der SG im heimischen Enni-Sportpark-Rheinkamp auf den sechs 25-Meter-Bahnen. Danach machte sich der Tross auf nach Wolfsburg, ins Schwimmbad „Badeland“. Dort nutzte die SG-Delegation reichlich das zur Verfügung stehende 50-Meter-Becken.

„Herausforderung im fremden Terrain“ gemeistert

„Die Aktiven nahmen die Abwechslung gut an und meisterten die Herausforderung im fremden Terrain“, freute sich Spitzbart. Nach der Rückkehr ging es mit Trainingseinheiten in Moers und im Badezentrum Krefeld-Bockum weiter.

Nun erwartet das gesamte SG-Team samt Trainerstab den Saisonstart, um schauen zu können, ob sich Einsatz und Aufwand in den nächsten Wettkämpfen bemerkbar machen wird. Unterstützt wurde das Trainingslagers durch einen Zuschuss der Sparkasse am Niederrhein und der Stadt Moers, die mit dem Energieversorger Enni die Wasserzeiten in Rheinkamp zur Verfügung stellte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region