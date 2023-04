SG Niederrhein macht in Wuppertal die Konkurrenz nass

Am Niederrhein. Die SG Niederrhein startet bei der Bezirksmeisterschaft im Schwimmsportleistungszentrum in Wuppertal mit 13 Aktiven. Und das überaus erfolgreich.

Die SG Niederrhein war bei der Bezirksmeisterschaft im Schwimmsportleistungszentrum in Wuppertal durch Eelkje Burghardt, Lia Stermann (beide Jahrgang 2007), Nina Welting (2004), Chiara Url, Laura Franziska Stappert, Mareike Altenfeld (alle 2008), Simon Kiekow (2003), Julien Hödl, Deon Fischer (beide 2012), Ben Bömelburg (2011), Arne Pesch, Thomas Koch (beide 2006) und Nikita Baumgärtner (2009) vertreten. Insgesamt 28 Vereine leisteten mit rund 600 Aktiven etwa 2700 Starts.

Nach dem, wie berichtet, intensiven Trainingslager in den Osterferien gingen die Schwimmenden der SG Niederrhein hochmotiviert an den Start. Arne Pesch holte über die 200 Meter Lagen in 2:36,71 Minuten Bronze. Teamkollegin Chiara Url in 2:48,94 Minuten sogar Silber.

Drei Bezirksjahrgangstitel für Nina Welting

Nina Welting wurde gleich dreifache Bezirksjahrgangsmeisterin. Sie holte sich die Titel über 200 m Lagen in 2:44,64 Minuten, 200 m Brust in 3:03,60 Minuten und 100 m Brust in 1:22,51 Minuten. Auch Eelkje Burghardt ließ über 100 m Freistil den Konkurrentinnen keine Chance. Nach 1:01,27 Minuten schlug sie als Erste an.

Thomas Koch sicherte sich zwei Bezirksjahrgangsmeistertitel. Über die 100 m Schmetterling in 1:00,29 Minuten und die 200 m Freistil in 2:00,33 Minuten. Mit dieser Zeit wurde er auch Erster in der offenen Klasse. In der offenen Klasse wurde Koch auch noch Dritter über 400 m Freistil und in 2:18,87 Minuten Zweiter über 200 m Schmetterling.

Im Mai geht’s in Dortmund weiter

Über die 50 Meter Strecken wurden die Bezirksmeistertitel in der offenen Klasse ausgeschwommen. Hier starteten die zehn Zeitschnellsten aus den Vorläufen, was dem Wettkampf enorme Spannung verlieh.

Die Finalteilnehmer wurden von den Zuschauern und Teams kräftig angefeuert. Von der SG Niederrhein belegten Eelkje Burghardt, Lia Stermann und Thomas Koch Startplätze in den begehrten Finals.

Stefan Florit aus dem SG-TRainerteam freute sich: „Die Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Niederrhein konnten sich im starken Teilnehmerfeld sehr gut behaupten. Auch die jungen Schwimmer, die zum ersten Mal bei der Bezirksmeisterschaft starteten, überzeugten mit ihren Leistungen. Hier sehen wir die guten Ergebnisse nach dem Trainingslager.“

Für Lia Stermann, Eelkje Burghardt und Thomas Koch geht es nun zu den nordrhein-westfälischen Jahrgangsmeisterschaften der Jahrgänge 2005 bis 2010, weiblich und männlich. Die steigen am Wochenende, 6. und 7. Mai, im Dortmunder Südbad.

