SG Niederrhein: Eelkje Burghardt überzeugt bei DM in Berlin

Eelkje Burghardt ging in Berlin auch über 50 Meter Brust an den Start.

Am Niederrhein. Athletin der SG Niederrhein ist bei der DJM in drei Lagen dabei und macht ihre Sache gut. Moerser Traditionswettkampf muss ausfallen.

Trotz auf Grund der Corona-Pandemie recht schwieriger Voraussetzungen in der Vorbereitung hat Eelkje Burghardt von der SG Niederrhein bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle im Europa-Sportpark überzeugen können.

Burghardt konnte sich für drei Lagen qualifizieren und schwamm die 50 Meter Freistil in der Hauptstadt in 28,49 Sekunden, die 50 Meter Brust in 36,57 Sekunden und die 100 Meter Freistil in 1:01,77 Minuten. Für eine vordere Platzierung reichte das zwar nicht, aber das Trainerteam war dennoch sehr zufrieden „Wir sind sehr stolz, dass Eelkje in Berlin unter den 25 besten Schwimmerinnen für uns gestartet ist“, erklärte Monika Huf.

Bei der DJM in Berlin gingen mehr als 1100 Schwimmerinnen und Schwimmer rund 3700-mal an den Start, für jede Lage und jeden teilnehmenden Jahrgang die jeweils 25 besten Aktiven Deutschlands, aus insgesamt 241 Vereinen. An den fünf Wettkampftagen wurde über Vor- und Finalläufe jeweils der Jahrgangsmeister der verschiedenen Lagen ausgeschwommen.

Die Pandemie hat den Schwimmsport in der Region in besonderem Maße zurückgeworfen, für die Aktiven der SG Niederrhein gab es im Vorfeld kaum Gelegenheiten Wettkämpfe zu schwimmen.

So hatte Eelkje Burghardt vor diesen großen Meisterschaften nur zwei Startmöglichkeiten im Freibad Köln und im Freibad Bochum sowie dazu ihren Start bei den NRW-Meisterschaften. Die Trainer der SG Niederrhein hatten sich bemüht, weitere Startmöglichkeiten für die Aktiven zu generieren, aber selbst beim Stammwettkampf im Duisburger Wedau-Stadion wurde die SG nicht eingeladen, weil die umfangreichen Hygienebestimmungen nur eine bestimmte Anzahl Schwimmer zuließen.

Traditionswettkampf abgesagt

Gerne hätte Blau-Weiß Moers, einer der Stammvereine der SG Niederrhein nun am Wochenende seinen NRW-offenen Moerser Schwimmwettkampf im Enni-Sportpark Rheinkamp ausgerichtet, doch die Resonanz für die Traditionsveranstaltung war bei den eingeladenen Vereinen in diesem Jahr derart niedrig, dass der Wettbewerb in der eigentlich angedachten Form nicht stattfinden kann. „Gerade viele kleinere Vereine haben ihre Aktiven in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie wahrscheinlich gar nicht gemeldet. Lange gab es ja auch überhaupt keine Wettkämpfe“, vermutet Birgit Horchmer von der SG.

Geschwommen wird am Samstag und Sonntag in Rheinkamp aber trotzdem. Die SG Niederrhein macht kurzerhand einen startgemeinschaftsinternen Wettkampf daraus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region