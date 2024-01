Schwimmer der SG Niederrhein bleiben in der Bezirksliga

Am Niederrhein Nach dem Deutschen Mannschaftswettbewerb in Remscheid – die SG-Schwimmerinnen hoffen allerdings noch auf den Bezirksliga-Aufstieg.

Zum Ausschwimmen im Rahmen des Deutschen Mannschaftswettbewerbs Schwimmen (DMS) 2024 in der Bezirksliga hatte der Schwimmverband Rhein-Wupper nach Remscheid eingeladen. Die SG Niederrhein trat mit Andreas Thiel (Jahrgang 1968), Niko Rump (1986), Simon Kiekow, Nils Steiner (beide 2003), Simon Horchmer (2004), Arne Pesch (2006), Dawid Bartosz (2007), Nikita Baumgärtner, Artem Kostim (beide 2009), Ben Bömelburg, Frederik Bluhm (beide 2011), Deon Fischer (2012) und Max Wall (2013) an.

Der DMS ist ein Wettkampf, bei dem die Aktiven als Gemeinschaft miteinander gegen andere Teams antreten. Dabei geht es ums Ausschwimmen aller Strecken über 50m, 100m, 200m in Schmetterling, Brust, Rücken und Freistil, den 100m, 200m und 400m Lagen sowie den 400m, 800m und 1500m Freistil. Die Punktwertung erfolgt nach der an den Weltrekordzeiten orientierten FINA-Punktetabelle.

Nils Steiner, Mastersschwimmer, Ex-Leistungsschwimmer, nun SG-Trainer unterstützt das Team

Zur Unterstützung der ersten beiden Mannschaften war Nils Steiner, Mastersschwimmer, Ex-Leistungsschwimmer und nun SG-Trainer, dabei. Einige Starts mussten von den Betreuenden Monika Huf (Foto) und Nils Steiner noch kurz vor Beginn der Veranstaltung umgeschrieben werden. Zeitgleich schwammen weitere Teams der Bezirksliga in Korschenbroich. Am Ende des Tages konnten die SG-Herren mit 9319 Punkte die Bezirksliga halten.

Die SG-Damen traten hingegen in der Bezirksklasse in Düsseldorf mit Hannah Seifert (1998), Aleyna Can (2003), Christina Holtmann (2006), Elaine Junker, Sina Weber (beide 2007), Mareike Altenfeld, Chiara Url (beide 2008), Fabienne Fasold, Pia Hödl, Kate Golitz, Amalia Sendatzki (alle 2013) und Clara den Drijver (2014) an. Unterstützt durch Ehemalige der SG.

Wenig DMS-Stimmung im Rheinbad Düsseldorf

Dennis Krüger bedauerte: „Aufgrund der großen Schwimmhalle kam im Rheinbad in Düsseldorf nicht wirklich DMS-Stimmung auf, bei den Herren in Remscheid gab es stimmungsmäßig einen wahren Hexenkessel.“ Am Ende des Tages freute sich das Team über 11636 Punkte, was einen Aufstieg in die Bezirksliga bedeuten könnte. Die Entscheidung steht aber noch aus.

„Wir können wirklich keine Einzelleistung hervorheben“, sagte nachher Monika Huf. „Alle haben ihr Bestes und mehr gegeben. Diese Gemeinschaft ist das, was die Familie der SG Niederrhein auszeichnet und zusammenhält.“

