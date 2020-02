Schwafheimer freuen sich über Zusage eines Wunschstürmers

Fußball-Bezirksligist SV Schwafheim hat bereits einen namhaften Neuzugang für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Christian Zeiler wechselt im Sommer vom GSV Moers zu den Schwafheimern. Die Zusage des Stürmers gilt ligenunabhängig.

Zeiler war bereits von 2015 bis 2017 zwei Spielzeiten lang für den SVS am Ball. In jeweils einer Saison in der Bezirks- und Landesliga erzielte er insgesamt 29 Tore. Auf dieselbe Zahl kam er allein in der folgenden Saison 2017/18 für den GSV in der Bezirksliga. Auch in der Landesliga war in der vergangenen Saison trotz nur 19 Einsätzen zehnmal erfolgreich. In der Hinrunde kam Zeiler verletzungsbedingt nicht zum Einsatz.

Der Schwafheimer Trainer Manfred Wranik freut sich über Zeilers Rückkehr: „Mit Christian bekommen wir nicht nur einen positiv verrückten Kicker, sondern auch eine Waffe für die Offensive. Genau die Torgefahr fehlte uns in der Vergangenheit oft etwas.“