Schwafheim überrolt Biefang, TuS Lintfort siegt mit Ginters

Am Niederrhein Handball-Landesligist TV Schwafheim hat es zum Jahresende im Heimspiel gegen den TV Biefang mit 35:20 (17:9) noch einmal krachen lassen

Der TV Schwafheim hat es zum Jahresende noch mal krachen lassen: Die Landesliga-Handballer überrollten in der Gruppe 3 daheim den TV Biefang mit 35:20 (17:9). Schwafheim zeigte von Beginn an Präsenz.

Die Deckung agierte aufmerksam, ließ kaum einen brauchbaren Gäste-Spielzug zu. Vorne lief der Ball sicher mit Geschwindigkeit durch die eigenen Reihen. Die viele Abläufe wurden von der Mannschaft traumhaft sicher abgespult und effektiv verwertet. Mats Wiedemann ging dabei in souveräner Manier voran, aber auch Toran Knapinski oder Jan Franzen überzeugten auf ganzer Linie. Ein besonderes Lob hat sich allerdings Jannik Keber verdient – der Keeper überragte mit zahlreichen, sehenswerten Paraden. „Ich bin rundum zufrieden“, betonte deshalb auch TVS-Trainer Peter Wiedemann. MB

TVS: M. Wiedemann 9/4, T. Spoo 6, Knapinski 5, Franzen 4, Schmidt 3, Engels 2, Grasbon 2, Srsa 1, A. Spoo 1, Prchala 1, K. Wiedemann 1.

Der TuS Lintfort besiegte mit Neuzugang Christian Ginters die HSG Hiesfeld/Aldenrade II mit 33:26 (18:12).

Tore: König 11/2, Ginters 5, Miller 4, Schoofs 3, Richardt 3, Markmann 2, Lessmann 2, Schatull 1, Küpper 1, Klanten 1.

SV Neukirchen hat Probleme mit der „Harzkugel“

Die Landesliga-Handballer des SV Neukirchen beenden das Jahr mit einer erneuten Auswärtsniederlage: Die Casper-Mannen unterlagen nach einem Auftritt gespickt mit zahlreichen Defiziten in der Offensive bei der Reserve von St. Tönis 22:29 (12:13). Vor und nach der Pause zogen die Gastgeber vom 10:12-Rückstand auf 15:12 davon. Ein Vorsprung, den St. Tönis nicht mehr hergab.

Laut SVN-Trainer Hermann Casper hatten seine Jungs große Probleme mit der „Harzkugel“. Der Ball war so klebrig, dass die vielen Würfe und Anspiele zu selten den gewünschten Adressaten fanden. Die Gäste rannten den kompletten zweiten Durchgang Rückständen hinterher. Für den SVN war es bereits die fünfte Auswärtsniederlage in Folge. „Wir sind wieder auf den Boden der Tatsachen“, so Casper.

SVN: Böckel 7, M. Casper 4, Kaplanek 3/2, Bryja 2, Lenz 2, von Zabiensky 1, Bartnik 1, Aust 1, Höschen 1.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region