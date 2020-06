Schwafheim, Lintfort, Issum und Xanten in zwei Gruppen

Moers. Handball-Landesligist TV Schwafheim tritt in der Gruppe 1 an. TuS Lintfort, TV Issum und Aufsteiger TuS Xanten in Gruppe 3. Dort sind die Derbys.

Für den Handball-Landesligisten TV Schwafheim fällt in der Gruppe 1 der Startschuss in die neue Saison 2020/21 am Wochenende 5./6. September. Das Meisterschaftsende ist auf dem 8./9. Mai 2021 terminiert. Der gleiche Zeitplan gilt auch für die kommende Saison in der Handball-Landesliga, Gruppe 3. Dort spielen allerdings nun gleich drei hiesige Vertreter, die für eine Menge Derby-Spannung und Stimmung sorgen können. Neben dem TuS Lintfort und dem TV Issum mischt nun auch Aufsteiger TuS Xanten mit.

Hier die bisherigen Spielpläne der beiden Gruppen für die kommende Saison.

LANDESLIGA, GRUPPE 1

1. Spieltag (5./6. September): Borussia Mönchengladbach II - ATV Biesel, ASV Süchteln - Turnerschaft Lürrip II, HSV Rheydt - Turnerschaft Stankt Tönis II, TV Korschenbroich II - TV Schwafheim, TV Anrath - TV Vorst, TV Geistenbeck II - HG Kaarst/Büttgen, MTV Dinslaken III - TV Oppum II. 2. Spieltag (12./13. 9.): TS Lürrip II - Borussia Mönchengladbach II, ATV Biesel - MTV Dinslaken III, St. Tönis II - ASV Süchteln, TV Schwafheim - HSV Rheydt, TV Vorst - TV Korschenbroich II, HG Kaarst/Büttgen - TV Anrath, TV Oppum II - TV Geistenbeck II. 3. Spieltag (19./20. 9.): Borussia Mönchengladbach II - St. Tönis II, ATV Biesel - TS Lürrip II, ASV Süchteln - TV Schwafheim, HSV Rheydt - TV Vorst, TV Korschenbroich II - HG Kaarst/Büttgen, TV Anrath - TV Oppum II, MTV Dinslaken III - TV Geistenbeck II. 4. Spieltag (26./27. 9.): TV Schwafheim - Borussia Mönchengladbach II.5. Spieltag (3./4. Oktober): ATV Biesel - TV Schwafheim. 6. Spieltag (10/11. 10.): TV Schwafheim - TS Lürrip II. 7. Spieltag (7./8. November): St. Tönis II - TV Schwafheim. 8. Spieltag (14./15. 11.): TV Schwafheim - MTV Dinslaken III. 9. Spieltag (28./29. 11.): TV Schwafheim - TV Vorst. 10. Spieltag (5./6. Dezember): HG Kaarst/Büttgen - TV Schwafheim. 11. Spieltag (12./13. 12.): TV Schwafheim - TV Oppum II. 12. Spieltag (9./10. Januar): TV Geistenbeck II - TV Schwafheim. 13. Spieltag (16./17. 1.): TV Schwafheim - TV Anrath. 14. Spieltag (23./24. 1.): TV Schwafheim - TV Korschenbroich II. 15. Spieltag (30/31: 1.): HSV Rheydt - TV Schwafheim. 16. Spieltag (6./7. Februar): TV Schwafheim - ASV Süchteln. 17. Spieltag (20./21. 2.): Borussia Mönchengladbach II - TV Schwafheim. 18. Spieltag (27./28. 2.): TV Schwafheim - ATV Biesel. 19. Spieltag (6./7. März): TS Lürrip II - TV Schwafheim. 20. Spieltag (13./14. 3.): TV Schwafheim - St. Tönis II. 21. Spieltag (20./21. 3.): MTV Dinslaken III - TV Schwafheim. 22. Spieltag (27./28. 3.): TV Vorst - TV Schwafheim. 23. Spieltag (17./18. April): TV Schwafheim - HG Kaarst/Büttgen. 24. Spieltag (24./25. 4.): TV Oppum II - TV Schwafheim. 25. Spieltag (1./2. Mai.): TV Schwafheim - TV Geistenbeck II. 26. Spieltag (8./9. 5.): TV Anrath - TV Schwafheim.

LANDESLIGA, GRUPPE 3

1. Spieltag (5./6. September): Turnerschaft Grefrath - TuS Xanten, Adler Bottrop - TV Biefang, SC Bottrop - SV Straelen, TV Issum - HSG Hiesfeld/Aldenrade II, TB Oberhausen - TV Vorst II, MTV Dinslaken II - TuS Lintfort, VfB Homberg II - TV Borken. 2. Spieltag (12./13. 9.): TV Biefang - Turnerschaft Grefrath, TuS Xanten - VfB Homberg II, SV Straelen - Adler Bottrop, HSG Hiesfeld/Aldenrade II - SC Bottrop, TV Vorst II - TV Issum, TuS Lintfort - TB Oberhausen, TV Borken - MTV Dinslaken II. 3. Spieltag (19./20. 9.): Turnerschaft Grefrath - SV Straelen, TuS Xanten - TV Biefang, Adler Bottrop - HSG Hiesfeld/Aldenrade II, SC Bottrop - TV Vorst II, TV Issum - TuS Lintfort, TB Oberhausen - TV Borken, VfB Homberg II - MTV Dinslaken II. 4. Spieltag (26./27. 9.): SV Straelen - TuS Xanten, TuS Lintfort - SC Bottrop, TV Borken - TV Issum. 5. Spieltag (3./4. Oktober): TuS Xanten - HSG Hiesfeld/Aldenrade II, Adler Bottop - TuS Lintfort, TV Issum - MTV Dinslaken II. 6. Spieltag (10./11. 10): TuS Lintfort - TS Grefrath, TV Vorst II - TuS Xanten, TB Oberhausen - TV Issum. 7. Spieltag (7./8. November): TuS Xanten - TuS Lintfort, VfB Homberg II - TV Issum. 8. Spieltag (14./15. 11.): TV Borken - TuS Xanten, TuS Lintfort - TV Biefang, TV Issum - SC Bottrop. 9. Spieltag (28./29. 11.): TuS Xanten - MTV Dinslaken II, SV Straelen - TuS Lintfort, Adler Bottrop - TV Issum. 10. Spieltag (5./6. Dezember): TV Issum - TS Grefrath, TB Oberhausen - TuS Xanten, TuS Lintfort - HSG Hiesfeld/Aldenrade II. 11. Spieltag (12./13. 12.): TuS Xanten - TV Issum, TV Vorst II - TuS Lintfort. 12. Spieltag (9./10. Januar): SC Bottrop - TuS Xanten, TV Issum - TB Biefang, VfB Homberg II - TuS Lintfort. 13. Spieltag (16./17. 1.): TuS Xanten - Adler Bottrop, SV Straelen - TV Issum, TuS Lintfort - TV Borken. 14. Spieltag (23./24. 1.): TuS Xanten - TS Grefrath, HSG Hiesfeld/Aldenrade II - TV Issum, TuS Lintfort - MTV Dinslaken II. 15. Spieltag (30./31. 1.): VfB Homberg II - TuS Xanten, TV Issum - TV Vorst II, TB Oberhausen - TuS Lintfort. 16. Spieltag (6./7. Februar): TV Biefang - TuS Xanten, TuS Lintfort - TV Issum. 17. Spieltag (20/21. 2.): TuS Xanten - SV Straelen, SC Bottrop - TuS Lintfort, TV Issum - TV Borken. 18. Spieltag (27./28. 2.): HSG Hiesfeld/ Aldenrade II - TuS Xanten, TuS Lintfort - Adler Bottrop, MTV Dinslaken II - TV Issum. 19. Spieltag (6./7. März): TS Grefrath - TuS Lintfort, TuS Xanten - TV Vorst II, TV Issum - TB Oberhausen. 20. Spieltag (13./14. 3.): TuS Lintfort - TuS Xanten, TV Issum - VfB Homberg II. 21. Spieltag (20./21. 3.): TuS Xanten - TV Borken, TV Biefang - TuS Lintfort, SC Bottrop - TV Issum. 22. Spieltag (27./28. 3.): MTV Dinslaken II - TuS Xanten, TuS Lintfort - SV Straelen, TV Issum - Adler Bottrop. 23. Spieltag (17./18. April): TS Grefrath - TV Issum, TuS Xanten - TB Oberhausen, HSG Hiesfeld/Aldenrade II - TuS Lintfort. 24. Spieltag (24./25. 4.): TV Issum - TuS Xanten, TuS Lintfort - TV Vorst II. 25. Spieltag (1./2. Mai): TuS Xanten - SC Bottrop, TV Biefang - TV Issum, TuS Lintfort - VfB Homberg II. 26. Spieltag (8./9. 5.): Adler Bottrop - TuS Xanten, TV Issum - SV Straelen, TV Borken - TuS Lintfort.