Schinköthe und Große nutzen Heimvorteil beim Sommerturnier

Hervorragend besucht ist das Sommerturnier des Reit- und Fahrverein Tönisberg-Schaephuysen. Und einige Erfolge gibt es für den Ausrichter auch.

Am Niederrhein. Auf seinem idyllisch am Waldrand gelegenen Turniergelände veranstaltete der Reit- und Fahrverein Tönisberg-Schaephuysen sein traditionelles Sommerturnier. Mit rund 500 Starts in insgesamt 27 Dressur- und Springprüfungen war die Veranstaltung hervorragend besucht. Zahlreiche Zuschauer fanden bei schönem Wetter den Weg zum bestens vorbereiteten Turnierplatz.

Gleich zwei Siege für Marco Große

Vor der feinen Kulisse ließen auch die ersten Erfolge der heimischen Reiter nicht lange auf sich warten. Gleich zu Beginn sicherte sich Silvia Schinköthe auf ihrer Stute Lordina Platz zwei in der Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse A. Im anschließenden A-Springen mit Idealzeit bewies ihr Bruder Marco Große ein perfektes Zeitgefühl und holte sich mit Donovan den Sieg in dieser Prüfung. Einen zweiten Sieg konnte Große in der Springprüfung der Klasse A über Geländehindernisse für sich verbuchen, was nicht zuletzt Karin Graf, die 1. Vorsitzende des Reitervereins sehr erfreute: „Gerade die Springprüfungen mit Geländehindernissen bedeuten für uns im Vorfeld einen großen Aufwand in der Vorbereitung, aber die Beliebtheit dieser Prüfungen bei den Teilnehmern belohnt uns für den Aufwand. Und noch schöner ist es dann, wenn ein Vereinsmitglied die Goldschleife gewinnt.“

Auch Hövel und Matburger platzieren sich

Aber auch im Dressursattel konnten die heimischen Reiter*innen weitere Erfolge für sich verbuchen, so freute sich Mara Hövel mit Golden Glamour über Platz vier in der E-Dressur und Susanne Matburger konnte sich im gut besetzten Feld der M-Dressur mit Champer einen sechsten Platz erreiten.

Alle Ergebnisse des Turnierwochenendes sind im Internet ausführlich unter www.equi-score.de zu finden.

