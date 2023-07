Scherpenberg-Test mit Mitroglou, Sonsbeck freut sich auf RWO

Am Niederrhein. Die fünf höchsten Teams aus dem Fußballkreis Moers haben die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Hier eine Testspiel-Übersicht.

Mit dem 1. FC Lintfort hatte der erste Landesligist aus dem Fußball-Kreis Moers am Donnerstag vor einer Woche das Training für die neue Saison wieder aufgenommen. Der SV Scherpenberg folgte am vergangenen Dienstag auf dem Kunstrasen in Asberg – mit Ex-WM- und Champions-League-Angreifer Kostas Mitroglou im Aufgebot. Und auch Aufsteiger SV Budberg ist seit Freitagabend mit Cheftrainer Tim Wilke an der Spitze wieder aktiv. Die Punktspiele werden in der 20er-Liga bekanntlich schon am ersten August-Wochenende wieder gestartet.

Hier die Übersicht über die anstehenden Testspiele der drei Fußball-Landesligisten:

1. FC Lintfort:TuS Borth – Lintfort 0:8 (war schon am vergangenen Sonntag); 9. Juli, 15 Uhr: Victoria Mennrath – Lintfort; 15. Juli, 15 Uhr: Lintfort – Duisburger FV 08; 19. Juli, 19.30 Uhr: Lintfort – TSV Meerbusch (Oberliga); 23. Juli, 15 Uhr: FC Neukirchen-Vluyn – Lintfort; 30. Juli, 15.30 Uhr: Lintfort – VfR Fischeln.

SV Scherpenberg: 9. Juli, 15 Uhr: Türkspor Dortmund (Westfalenliga) – SVS; 15. Juli, 12 Uhr: VfL Rhede – SVS; 16. Juli, 16 Uhr: SVS - TV Jahn Hiesfeld; 19. Juli, 19.30 Uhr: MTV Union Hamborn – SVS; 23. Juli, 16 Uhr: SVS – Union Schafhausen (Landesliga Heinsberg), 30. Juli, 16 Uhr: SVS – GSV Moers.

SV Budberg: 9. Juli, 15 Uhr: SV Sonsbeck – SVB; 11. Juli, 19.30 Uhr: SVB – Concordia Rheinberg; 12. Juli, 19.30 Uhr: SV Millingen – SVB; 18. Juli, 20 Uhr: SVB – VfL Repelen; 25. Juli, 20 Uhr: SVB – Sportfreunde Königshardt; 30. Juli, 15.30 Uhr: Rot-Weiß Mülheim – SVB.

So testen der SV Sonsbeck und der VfB Homberg

Bei den Oberligisten hat der SV Sonsbeck bislang vier Testmatches ausgemacht, die allesamt im Willi-Lemkens-Sportpark ausgetragen werden. Darunter ein Test gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen. Der VfB Homberg wird dagegen immerhin acht Spiele bis zum Saisonstart am 13. August bestreiten, darunter im finalen Vorbereitungsmatch eine Heimpartie am Rheindeich gegen den Westfalen-Oberligisten aus Sprockhövel.

SV Sonsbeck: 9. Juli, 15 Uhr: SVS - SV Budberg; 22. Juli, 15 Uhr: SVS - PSV Wesel-Lackhausen; 25. Juli, 18.30 Uhr: SVS - Rot-Weiß Oberhausen; 30. Juli, 15 Uhr: SVS - 1. FC Viersen.

VfB Homberg: 5. Juli, 19.30 Uhr: Mülheimer SV - VfB; 8. Juli, 15 Uhr: TuS Bövinghausen - VfB; 14. Juli, 19.30 Uhr: VfB - Spvgg Sterkrade-Nord; 19. Juli, 19.30 Uhr: VfB - Schwarz-Weiß Alstaden; 23. Juli, 15 Uhr: VfB - SG Wattenscheid 09; 26. Juli, 19.30 Uhr: VfB - VfB Speldorf; 29. Juli, 15 Uhr: VfB - FSV Duisburg; 6. August, 15 Uhr: VfB - TSG Sprockhövel.

