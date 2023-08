RV Seydlitz Kamp lädt zum Vielseitigkeit-Kreisturnier ein

Am Niederrhein. Der Kreispferdesportverband Wesel will beim RV Seydlitz Kamp endlich die Vielseitigkeit-Kreismeistertitel vergeben. Alle hoffen auf gutes Wetter.

Der Kreispferdesportverband Wesel lädt am Wochenende, 19. und 20. August, auf dem Gelände vom RV Seydlitz Kamp zu seinem Kreisturnier ein. Gesucht werden dann in Kamp-Lintfort, am Samstag an der Rheurdter Straße und am Sonntag an der Xantener Straße, die Kreismeisterinnen und Kreismeister in der Vielseitigkeit – im Einzel und mit der Mannschaft.

Die Disziplin Vielseitigkeit besteht Dressur, Springen und Gelände aus drei Teildisziplinen und wird häufig auch „die Krone der Reiterei genannt“, so der RV Seydlitz. Immerhin müssten die Aktiven gleich in drei Disziplinen gut sein.

Die Highlights starten am Samstag, 10 Uhr, mit den Prüfungen in der Klasse L. Zuerst steht für die 20-köpfige Konkurrenz die Dressur auf dem Programm, ab 12.30 Uhr dann das Springen. Ins Gelände geht es schließlich am Sonntag, 10.45 Uhr. Danach müssten die Kreismeisterinnen und Kreismeister in der Klasse L feststehen.

Wettbewerbe im Schneppenheim-Förder-Cup

Doch los geht es deutlich früher in den unteren Leistungsklassen. Samstag, 8 Uhr, startet bereits die Kreismeisterschaft in der Vielseitigkeit der Klasse E. Ab 9 Uhr gibt es einen Springreiter-, einen Gelände und einen Dressur-Wettbewerb im Rahmen des Schneppenheim-Förder-Cups.

Der Kampf um den Rheinland-Cup der Interessengemeinschaft Vielseitigkeit (IGV) in der Klasse A wird Samstag ebenfalls um 10 Uhr gestartet. Auch dabei geht es am Sonntag an der Xantener Straße weiter. Dort haben etliche Ehrenamtlichen vom RV Seydlitz Kamp mit viel Engagement die Geländestrecke präpariert.

„Das Nennungsergebnis ist gut“

„Das Nennungsergebnis ist gut. Die Veranstaltung konnte zudem noch vom wetterbedingten Ausfall der Rheinischen Meisterschaften vor zwei Wochen profitieren“, teilt der RV mit. „Viele Vielseitigkeitsreiterinnen und -reiter haben daraufhin ihren Turnierplan auch mit Blick auf das anstehende Landesturnier beim Rheinischen Pferdesportzentrum in Langenfeld angepasst und nutzen das Vielseitigkeitsturnier des RV Seydlitz Kamp zur Vorbereitung.“ Geplant war das Vielseitigkeitsturnier des RV Seydlitz Kamp mit den Kreismeisterschaften bereits Anfang April. Doch das Wetter ließ es nicht zu. Nun sieht es besser aus, hoffen die Verantwortlichen, die sich allerdings nach dem Regen am frühen Mittwochmorgen erneut um die Strecke kümmern mussten.

Damit die Kleinsten nicht zu kurz kommen, gibt es am Sonntag, 15 Uhr, auch noch den Führzügel-Cross-Country-Wettbewerb.

