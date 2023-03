Rossenrayer Quartett ist top bei der DM im Bogenschießen

Kamp-Lintfort. Vier Bogenschützinnen und Bogenschützen der St. Bernhardus Bruderschaft Rossenray aus Kamp-Lintfort überzeugen bei der Deutschen Meisterschaft.

Vier Bogenschützinnen und Bogenschützen der St. Bernhardus Bruderschaft Rossenray hatten sich aufgemacht in die Nordheide nach Niedersachsen. In Buchholz, der größten Stadt des Landkreises Harburg, standen die Deutschen Hallenmeisterschaft der Bogenschützen ohne Visier auf dem Programm und genau das war das Ziel der kleinen, aber treffsicheren Kamp-Lintforter Gruppe. Am Ende brachte das Quartett drei deutsche Vizemeistertitel mit zurück an den Niederrhein.

Dean Pogoda wird Zweiter in der U18

Dean Pogoda wurde in der Altersklasse U18 mit dem Jagdbogen Zweiter. Das gleiche Ergebnis holte auch Frank Hüsken mit dem Jagdbogen, aber in der Altersklasse Ü50. Angelika Pretorius wurde bei den Damen Jagdbogen Fünfte und Nataly Handt landete bei den Damen Ü50 auf dem sechsten Platz.

Den dritten Vizetitel holte das Rossenrayer Quartett schließlich gemeinsam. In der Mannschaftswertung gab es ebenfalls die Silbermedaille.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region