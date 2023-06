Richtig guter Leichtathletik-Nachwuchs beim Team Niederrhein

Am Niederrhein. Der Leichtathletik-Nachwuchs vom Team Niederrhein ist bei Wettkämpfen im heimischen Kamp-Lintfort sowie in Oedt und Wesel wieder erfolgreich.

In Oedt startete Mira Baaken (W13) zum ersten Mal im Weitsprung in der älteren Klasse der 14- und-15-Jährigen. Das bedeutete, dass sie nun keine Absprungzone von 80 Zentimetern mehr zur Verfügung hat, sondern lediglich das berüchtigte 20 Zentimeter schmale Weitsprungbrett nutzen kann. Mit 4,60 Metern wurde sie schließlich in der älteren Klasse Zweite. „Leider waren viele ihrer Sprünge nur minimal übergetreten, sodass bald deutlich weitere Sprünge machbar sind“, blickte anschließend Trainer Hannes Hücklekemkes hoffnungsvoll voraus. Nico Cormann (U18) der bei den Nordrhein Jugend Meisterschaften in Duisburg jeweils das Finale über 100 und 200 Meter erreichte und dort zweimal Achter wurde, lief in Oedt über 100 Meter in 11,62 Sekunden als Dritter ins Ziel und wurde über die 200 Meter in 23,18 Sekunden sogar Zweiter in neuer Bestleistung.

Beim Läufertag in Wesel bestätigte Nico Cormann seine gute Sprintform. Er siegte über 100 Meter in 11,58 Sekunden und auch über 200 Meter in 23.24 Sekunden. Mira Baaken (W13) lief über 75 Meter als Erste ins Ziel – mit der neuen Bestzeit von glatt 11 Sekunden. Matti Bork (M13) siegte ebenfalls über 75 Meter, ebenfalls in neuer Bestzeit von 10,34 Sekunden. Justus Gogol (M13) wurde in 10,86 Sekunden Zweiter. Ole Rother (M12) kam über 75 Meter nach 10,99 Sekunden als Dritter ins Ziel, Danis Dugalic` (M13) wurde in 11,07 Sekunden Vierter.

Neue Team-Staffel

Die 4x 75 Meter Staffel der männlichen Jugend U14 (MJ-U14) vom Team Niederrhein blieb auch in ihren dritten Wettkampf ungeschlagen. In Wesel stürmte sie in 42,09 Sekunden ins Ziel. „Matti Bork, Danis Dugalic` Justus Gogol und Ole Rother machen mittlerweile schon sehr gute Wechsel mit dem Staffelstab“, freute sich Hücklekemkes über die prima Entwicklung. „Mit dem Bestwert von 41,52 Sekunden belegen sie einen vorderen Platz in der LVN-Bestenliste 2023. Das Ziel ist, mit der Staffel auf das Siegerpodest bei den erstmalig ausgetragenen Nordrhein U14 Meisterschaften im August zu kommen“, hat der Trainer einen Plan.

Ole Rother beim Weitsprung. Foto: Team Niederrhein

Die neue Staffel vom Team Niederrhein hatte schon im Heimspiel beim Sport-Palast-Cup auf sich aufmerksam gemacht. Insgesamt 28 Vereine waren bei dem Wettbewerbin Kamp-Lintfort dabei, schickten 300 junge Athletinnen und Athleten in die Wettbewerbe. Die Veranstaltung war gleichzeitig als Sichtungswettkampf für den Leichtathletikverband Nordrhein für die unter 12-Jährigen aus dem Jahrgang 2012.

Dabei lief die neue 4x75m U14-Staffel vom Team Niederrhein erstmals in der Besetzung mit Matti Bork, Danis Dugalic`, JustusGogol und Ole Rother. Am Ende gab es mit 41,65 Sekunden eine Top-Zeit. In den Einzelwertungen der U13 gewannen Matti Bork in 10,53 Sekunden über 75 Meter, Danis Dugalic` in 11,06 Sekunden über 60 Meter Hürden und Justus Gogol wurde jeweils Zweiter in 10,99 Sekunden und 11,11 Sekunden. Im Weitsprung siegte Matti Bork mit 4,53 Metern vor Justus Gogol (4,42 Meter) und Danis Dugalic` (4,40 Meter). In der Altersklasse U12 holte Ole Rother zwei Siege mit 10,87 Sekunden über 75 Meter und 4,58 Metern im Weitsprung.

Ganz schnelle Kinder

Mira Baaken (W13) gewann in ihrer Altersklasse in 11,44 Sekunden die 60 Meter Hürden, wurde mit 4,69 Meter Dritte im Weitsprung. Auch Lilly Hodey (W12) gewann ihren 60 Meter Sprint in 10,83 Sekunden und wurde Dritte im Weitsprung mit 4,27 Metern. Malte Gogol (M12) siegte bei seiner Premiere über 2000 Meter in 7:58 Minuten. Drei Siege heimste Eva Nawrath (W10) ein. Sie gewann die 30 Meter mit fliegendem Start in 4,13 Sekunden, die 50 Meter in 8,15 Sekunden und den Weitsprung mit 3,71 Metern.

Weitere tolle Ergebnisse holte vom SV Alemannia Kamp der ganz junge Nachwuchs der Trainerinnen Petra Bohländer und Kerstin Reinhart. Ella Speicher (W4), Malia Bahr (W6) und Tom Ronnes (M6) siegten in ihren Altersklassen. Theresa Verheyen (W8), Lina Klancisar (W5) und Felix Gogol (M7) kamen jeweils auf Rang zwei.

