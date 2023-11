Richtfest bei der Tennishalle vom TC Sportpark Asberg

Rainer Staats (auf der Hebebühne rechts) und Zimmermann Tobias Epping begrüßten die Gäste in luftiger Höhe.

Moers 1,08 Millionen Euro werden auf 1400 Quadratmetern verbaut. 750.000 Euro kommen dafür vom Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“.

Wie die Stadtverwaltung Moers mitteilt ist der Sport-Standort an der Asberger Straße bald komplett. Nun wurde neben der Platzanlage vom TV Asberg das Richtfest für die neue Tennishalle vom TC Sportpark Moers-Asberg mit Mitgliedern, Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung und weiteren Gäste gefeiert. Auf städtischem Grund baut der Verein eine neue Halle, die alte war nach fast 50 Jahren nicht mehr zu sanieren. In der neuen gint es nun ein weiteres Spielfeld. So könnten „ganzjährig Wettkämpfe stattfinden“, sagte der TCA-Vorsitzende Rainer Staats. Er begrüßte die Gäste zusammen mit Zimmermann Tobias Epping vom Dachstuhl aus.

„Ganzjährig Wettkämpfe“

Die Hallenfläche beträgt 1400 Quadratmetern. Sie wird mit einer energiesparenden Infrarot-Strahlungsheizung beheizt. LED-Panels sorgen für ein blendfreies Sportlichtsystem. Gesamtkosten: 1,08 Millionen Euro. 750.000 Euro kommen aus dem Förderprogramm des Landes NRW „Moderne Sportstätte 2022“. Das Förderdarlehen von 330.000 Euro kommt aus dem Sportstättenprogramm von der KFW/NRW Bank. Die Stadt Moers hat das Projekt unterstützt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region