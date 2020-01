Am Niederrhein. Bei drei Derbys in zwei Tischtennis-Klassen heißt es zweimal 8:8 – Rheinkamp, Kamp-Lintfort und die Rheinberger Teams geben sich keine Blöße.

Beide Falken-Verbandsligisten aus Rheinkamp blieben an diesem Tischtennis-Wochenende ohne Sieg. Allerdings konnte die „Zweite“ im Derby gegen den TuS 08 Rheinberg II zumindest ein Remis holen. Dabei sammelte Ben Graner für beide Falken-Mannschaften Punkte

Verbandsliga

TTV Falken Rheinkamp - Olympia Bottrop 7:9. Das Einzige, was aus Sicht der Gastgeber am Ende nicht stimmte, war das Ergebnis. Die Partie war spannend und hochklassigen, die Kontrahenten schenkten sich nichts. Doch die Rheinkamper Falken konnten im Gegensatz zu Bottrop nichts Zählbares mitnehmen. Marcel Abel fehlte grippal angeschlagen, für ihn trat Ben Graner an. Leider konnte er an der Seite von Jan Schrooten eine 2:0-Führung im Doppel gegen die Mackenberg-Zwillinge Sven und Marvin nach 6:11 im fünften Satz nicht in einen Sieg verwandeln.

Doch Oliver Schauer/Sebastian Hallen und Andreas Kaiser/Andre Heinrich waren gewohnt souverän, so das es dennoch mit einem 2:1-Vorsprung in die Einzelpartien ging. Doch da gewann lediglich Garner nach fünf Sätzen gegen Patrick Bieletz. So lagen die Falken zur Pause mit 3:6 hinten. Nachdem sich Schrooten im oberen Paarkreuz nach 2:1-Führung Marvin Mackenberg geschlagen geben musste, stand es in der Gesamtabrechnung schon 3:7 – und alles sah nach einer derben Klatsche für die Rheinkamper aus. Doch Kaiser setzte sich überraschend deutlich in drei Sätzen gegen Sven Mackenberg durch. Im mittleren Paarkreuz unterlag zwar Schauer, doch Garner machte seinen zweiten Punkt und im unteren Paarkreuz sorgten Heinrich und Hallen dafür, dass das Entscheidungsdoppel gespielt werden musste. Allerdings unterlagen Hallen/Schauer nach 6:0 mit 7:11 im fünften Satz den Mackenberg Zwillingen.

Falken: Hallen/Schauer, Kaiser/Heinrich; Graner (2), Kaiser, Hallen, Heinrich.

TTV Falken Rheinkamp II - TuS 08 Rheinberg II 8:8. Der Tabellenvorletzten aus Rheinberg wehrte sich erfolgreich. Für den verhinderten Maik Schäfer spielte Andre Heinrich.

Nach dem 3:0 in den Doppeln – Damir und Asmir Halilovic hatten sich gegen Alessandro Grisari/Orhan Aydin, Ben Graner/André Heinrich gegen Michael Volkmann/Frank Waschipki und Frank Bentin/Frank Kufen gegen Thomas Büssen/Wilhelm Kieselmann durchgesetzt – erhöhten die Reserve-Falken bis zur Pause auf 6:3. Doch die Reserve-Rheinberger gaben sich im Derby nicht geschlagen, wehrten sich erfolgreich gegen die drohende Niederlage. Am Ende gingen sieben von sieben Fünf-Satz-Spiele gingen an den TuS. „Auch in der Hinrunde hat Rheinberg bereits sechs von sieben Fünf-Satz-Spiele gewonnen, in Summe also ein 1:13“, so Falken-Sprecher Andreas Kaiser. Auch Falken-Mannschaftsführer Frank Bentin war fast sprachlos: „39:29 Sätze für Rheinkamp sprechen eine klare Sprache und mit zehn zusätzlich gewonnen Sätzen nur unentschieden zu spielen, habe ich in 35 Jahren Tischtennis noch nicht erlebt.“

Während die Falken II in der Hinrunde die Begegnung mit 9:7 nämlich noch für sich entscheiden konnten, reichte es diesmal nur zum Remis. Weil der Gast aus Rheinberg mit Volkmann/Waschipki auch das Entscheidungsdoppel gegen die Halilovic-Brüder gewinnen konnten zum Einsatz. Nach 0:2-Rückstand natürlich im fünften Satz.

„Am Ende müssen wir hoch überlegen den Kampfgeist und die besseren Nerven der Rheinberger anerkennen“, zeigte sich Kaiser anschließend als fairer Sportsmann.

„Dieser bittere und unnötige Punktverlust muss jetzt verdaut und abgehakt werden“, so Falken-Spitzenspieler Damir Halilovic, „wir müssen nach vorne schauen und haben nächste Woche mit Anrath eine weitere Mannschaft, die mit uns im Abstiegskampf steckt und bei der wir punkten können.“

Falken: Halilovic/Halilovic, Graner/Heinrich, Kufen/Bentin; Kufen (2), D. Halilovic, Graner, A. Halilovic.

TuS: Grisari (2), Volkmann (2), Aydin, Kieselmann, Waschipki; Volkmann/Waschipki.

Bezirksliga

SV Millingen - TTV Falken Rheinkamp III 5:9. Im Derby musste der Tabellenführer beim Ligadritten zum Spitzenspiel antreten und gab sich keine Blöße. Obwohl der Gastgeber mit Oliver Müller/Volker Hagemann gegen Stephan Gundlach/Ismail Öz und Benjamin Sowinski/Dirk Ingenerf gegen Sebastian Stübner/Christian Burmeister zwei der drei Eingangsdoppel gewinnen konnte. Nur die Falken Sebastian Hallen/Carsten Alder setzten sich gegen Henning Blankenstein/Christian Wolf zum 2:1-Zwischenstand durch. Auch wenn die Falken auf Spitzenspieler Andre Heinrich wegen seines Einsatzes in der „Zweiten“ verzichten mussten, ließen sie nur noch drei Punkte für Millingen zu.

SVM: Müller/Hagemann, Sowinski/Ingenerf; Sowinski (2), Hagemann.

Falken: Hallen/Alder; Alder (2), Öz (2), Stübner (2), Hallen, Gundlach.

PSV Kamp-Lintfort - TuS Borth 8:8. Das zweite Lokalderby endete mit einem Remis. Der PSV lag nach den Doppeln mit 2:1 vorne, doch größer wurde für kein Team eine Führung. Beim 8:7 für die Gastgeber ging’s ins Abschlussdoppel, wo Michael Eichhof/Magnus Vollrath mit 9:11 im fünften Satz gegen Peter Potjans/ Domenique Cremers unterlagen, die nach dem Eingangsdoppel auch ihr zweites Spiel gewinnen konnten.

PSV: Eichhof/Vollrath, Andreas Dargel/Jens Tophoven; Jonas Lübbers, Eichhof, Vollrath, Dargel, Tophoven, Marvin Hültenschmidt.

TuS: Potjans/Cremers (2); Cremers (2), Julian Weerts (2), Ludger Fischer, Potjans