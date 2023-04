Rheinberger Vincent Gallwitz startet wieder am Eyller Berg

Kamp-Lintfort. 2022 ist für den Rheinberger Motocrossfahrer Vincent Gallwitz zum Vergessen. Nach dem Sturz am 1. Mai am Eyller Berg fährt er dort aber wieder.

Das vergangene Jahr war für den Rheinberger Motocrossfahrer Vincent Gallwitz zum Vergessen. Ein Sturz am traditionsreichen 1. Mai, beim Heimrennen am Eyller Berg, setzte ihn verletzt mehrere Monate außer Gefecht. Doch zum Saisonstart in die neue Deutsche Meisterschaft ließ er es vor zwei Wochen auf der schwäbischen Alp in Schnaitheim krachen. Der MX-Master-Fahrer wurde mit wenig Fahrpraxis auf der vom Regen durchweichten Piste Dritter.

In der zweiten Runde der Deutschen Motocross Meisterschaft im hessischen Aufenau konnte Vincent Gallwitz nicht an diesen Erfolg anknüpfen. Er wurde dort 17. und rutschte so auf einem 17. Gesamtrang ab. Nun geht es wieder auf den Naturkurs am Eyller Berg. Dort möchte sich Gallwitz am Liebsten in alter Form und Frische dem Publikum präsentieren.

Erwartungen an die Saison sind eher niedrig

„Nach einem Jahr Auszeit aufgrund meiner Verletzungen sind meine Erwartungen an die Saison eher niedrig. Gerade deshalb, weil ich noch enorm mit den Nachfolgen des Sturzes zu kämpfen habe“, schätzt Gallwitz. „Das Podium in Schnaitheim kam für mich völlig unerwartet und machte mich natürlich extrem glücklich. Ich saß vor dem Rennen kaum mehr als fünfmal auf dem Bike seit meiner letzten OP. In Aufenau dagegen stand ich völlig neben mir und hatte zudem auch noch Pech.“

Für das Rennen in Kamp-Lintfort seien aber die Karten wieder komplett neu gemischt. „Ich habe keine Erwartungen an das Rennen, was die Positionen betrifft. Ich möchte lediglich Spaß haben und solange ich alles gebe, kann ich mir selbst nichts vorwerfen. Mein Ziel ist es immer alles zu geben, um von Rennen zu Rennen wieder besser zu werden, sodass ich am Ende der Saison wieder zu meiner alten Form finde.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region