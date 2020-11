Rheinberger Vereine einig über das Sportstättenkonzept

Seit einigen Jahren schon wird in Rheinberg über ein Sportstättenkonzept diskutiert. Oft waren kritische Töne aus den Vereinen zu hören, weil sie ihre Interessen und Wünsche in den Konzepten nicht wiederfanden. Ende 2019 knallte es daher im Stadtsportverband (SSV), es gab einen öffentlichen Streit innerhalb des Vorstandes. Vor rund einem Jahr saßen erstmals Vertreter aus den Fußball-Abteilungen der sechs Rheinberger Sportvereine an einem Tisch, um ein eigenes Sportstättenentwicklungskonzept für die Außenspielplätze zu erarbeiten. Das ist jetzt fertig und soll zeitnah der Politik und dem neuen Bürgermeister, Dietmar Heyde, vorgestellt werden.

Thomas Paul, der Vorsitzende der Fußball-Abteilung des SV Budberg, der als Architekt tätig ist, hat die Projektsteuerung übernommen. Foto: Ostermann

Sieben Treffen liegen hinter den Funktionären. „Diese Gespräche führten dazu, dass mehr Verständnis untereinander vorhanden ist. Man hat die Themen, die die jeweilige Abteilung bewegen, besser verstanden. Insbesondere, weil man die unterschiedlichen Sichtweisen durch die Intensität der Worte und Gesten gespürt hat“, sagt Thomas Paul. Der Vorsitzende der Fußball-Abteilung des SV Budberg, der als Architekt tätig ist, hat die Projektsteuerung übernommen.

An einem Strang ziehen

Die Ausrichtung der Fußballabteilungen, aber auch die unterschiedliche Vernetzung in die Politik zum Rat oder Bürgermeister und zu anderen Gremien, habe zu einer intensiven Auseinandersetzung wie kontroversen Diskussionen zwischen den Vereinsvertretern geführt, so Paul weiter. Über den Inhalt des Papiers wollte er indes nicht sprechen. „Alle Fußball-Abteilungen halten nichts davon, das Konzept in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Einigkeit der Fußball-Abteilungen ist jetzt die wichtigste Aussage und das wichtigste Argument, um eventuell Gehör bei den Entscheidern zu bekommen.“

Der SSV Rheinberg kenne die drei Konzeptseiten samt Anlagen. Paul: „Es geht den Fußballvereinen um Kommunikation und eine offene, respektvolle Diskussion mit den Gremien. Je nachdem, wie sich die finanzielle Lage der Stadt entwickelt, ist man dann vorbereitet und zieht im besten Fall an einem Strang.“