Regionalligist BG Lintfort feiert den ersten Saisonsieg

Kamp-Lintfort. Die Regionalliga-Basketballer der BG Lintfort haben beim Barmer TV ihren ersten Sieg der Saison geholt – und machten es sogar dreistellig.

Die Regionalliga-Basketballer der BG Lintfort haben ihren ersten Sieg der Saison geholt. Am Samstag zeigte das Team von Coach Marcel Buchmüller eine rundum reife Leistung und fuhr einen nie gefährdeten 101:80 (53:46)-Erfolg beim Barmer TV ein. Vor allem nach der Pause ließen die Lintforter ihren Gegnern keine Chance.

Dieser Erfolg kam mit Ankündigung. Denn schon nach der Niederlage gegen die BG Aachen hatte Coach Marcel Buchmüller gesagt, dass der erste Sieg eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein könne. Und nach den teils überzeugenden, aber erfolglosen Auftritten in den ersten Wochen der Spielzeit bestätigte die BGL nun alle selbstgesetzten Erwartungen. Von Beginn an zeigte die Mannschaft beim Gastgeber aus Wuppertal, dass sie nicht länger das einzige noch sieglose Team der Liga bleiben wollte.

Nach dem Seitenwechsel nimmt die BG Lintfort richtig Fahrt auf

Mit einem 10:0-Lauf eröffnete die BGL die Partie – nur um danach aber erst einmal wieder eine Pause zu nehmen. Die Lintforter wurden etwas nachlässiger, die Barmer kamen heran. „Ich hatte aber trotzdem zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das wieder schiefgehen könnte“, so Buchmüller. Denn die BGL riss sich zusammen, fand zu ihrem Rhythmus zurück und konnte sich dadurch wieder Stück für Stück vom BTV absetzen.

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Lintforter richtig Fahrt auf. Die BGL spielte mit viel Tempo, überrannte die Gastgeber teilweise. Aus einer intensiven Verteidigungsarbeit konnten viele Fastbreak-Situationen kreiert werden. Aber auch unter dem eigenen Korb standen die Lintforter sicher, holten die wichtigen Rebounds und gaben den Hausherren damit kaum Gelegenheiten auf zweite Chancen.

BGL-Coach Buchmüller lobt die Konsequenz seines Teams

„Es war wirklich ein Schlüssel heute, dass wir sehr diszipliniert und konsequent in den Dingen waren, die wir getan haben. Die Transition war heute richtig gut, hat uns in überragend gute Positionen gebracht“, so Buchmüller. Entsprechend deutlich lag die BGL dann im Schlussabschnitt auch in Front – und wollte sich damit aber nicht zufriedengeben. „Die 100 Punkte waren doch schon irgendwie das Ziel“, so die Vorgabe des BGL-Coaches.

Und sein Team setzte diese um – auch wenn die Wuppertaler in den Schlussminuten erst noch einmal leicht herankamen und das Punktedefizit auch wieder in den einstelligen Bereich hätten drücken können. Doch diesmal blieben die Lintforter gierig, ließen die Partie in den letzten Zügen nicht einfach austrudeln. So gelangen in den Schlusssekunden noch zwei Ballgewinne, durch die die eigene Bilanz doch noch in den dreistelligen Bereich katapultiert werden konnte.

Einziger Wermutstropfen aus BGL-Sich war letztlich nur, dass auch die Konkurrenz in der unteren Tabellenhälfte Siege einfahren konnte. Doch für Buchmüller ist die Marschroute klar: „Wir machen weiter, werden gegen Hilden nicht nachlassen. Das können wir uns auch nicht erlauben. Aber heute haben wir endlich gemerkt, was möglich ist, wenn wir mutig bleiben und uns nicht durch Kleinigkeiten verunsichern lassen.“

Punkte: Sengutta 20, Sehovic 16, Mellmann 15, Peltz 12, Tiggelkamp 11, Malesevic 9, Kanbir 6, Humm 5, Wittich, Vujanovic, Karakaya alle 2, Kulac 1.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region