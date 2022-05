Real Madrid sucht neuen Benzema – im Camp bei Alemannia Kamp

Kamp-Lintfort. Anfang der Sommerferien wird Real Madrid auf der Platzanlage von Fußball-A-Kreisligist Alemannia Kamp gastieren. Es werden Fußballtalente gesucht.

Der SV Alemannia Kamp steht seit einigen Fußball-Jahren stets ein wenig im Schatten des Ortsrivalen Fichte Lintfort. Die Grün-Weißen sind derzeit in der Aufstiegsrunde der Kreisliga A unterwegs, der TuS Fichte bekanntlich in der Landesliga, also zwei Spielklassen höher. Doch die Kamper sind gewillt, demnächst das eine oder andere Ausrufezeichen zu setzen. Dass in den Sommerferien die Fußballschule von Champions-League-Finalist Real Madrid ab dem 27. Juni für eine Woche am Kloster Kamp gastiert, ist bereits genau ein solches.

Jungen und Mädchen ab sieben Jahre

Der Kontakt zur Fundacion Real Madrid Clinics, wie die Organisation der Königlichen offiziell heißt, kam über Onur Cecenoglu zustande. Der Türke trainiert nicht nur Alemannias B-Juniorenfußballer, sondern ist auch Coach innerhalb der Fundacion, die europaweit mit ihrer Organisation, ihrem Netzwerk und natürlich dem nötigen fachwerklichen Know-how auf dem Trainingsfeld nach dem nächsten Karim Benzema fahndet. Ob ausgerechnet ein Welttalent am Fuße des Kloster Kamp schlummert und entdeckt werden will?

Für die Jungen und Mädchen im Alter zwischen sieben und 16 Jahren, die am Camp teilnehmen, besteht jedenfalls eine verlockende Chance, bei auffallend guten Leistungen zu einem Probetraining in die spanische Hauptstadt eingeladen zu werden.

Kamper Vorbild ist Jugendabteilung des SV Budberg

„Wir sind natürlich schon sehr gespannt auf die Woche“, versichert Marcel Labuvé, der dem neuen Kamper Jugendfußball-Vorstand angehört und im Klub für den Bereich Social Media zuständig ist: „Für unseren Verein ist das Engagement von Real Madrid natürlich auch eine Supergelegenheit, ein wenig in den Fokus zu kommen.“

Die Alemannia hat sich für die nahe Zukunft zum Ziel gesetzt, sportlich an Fichte wieder etwas heranzurücken – in erster Linie über eine gute Jugendfußballarbeit. „Der SV Budberg ist da sicher ein Vorbild aus dem Kreis Moers“, so hebt Labuvé hervor. Die Budberger sind in vielen Altersstufen in den höchsten Spielklassen unterwegs.

Real Madrid bietet Spielanalysen im Training

Für die Kamper gilt es derzeit allerdings, Talente erst einmal für das anstehende Camp zu begeistern. Real Madrid wird mit lizenzierten Trainern anrücken, topmoderne Übungseinheiten zweimal pro Tag auf dem Kamper Kunstrasen anbieten, dazu gibt es auch sportgerechtes Essen. Es werden Spielanalysen durchgeführt und für jeden Fußballer personalisierte Scorecards erstellt. Dazu erhält jeder Teilnehmer ein Trikotset, einen Adidas-Spielball sowie Real-Sportbeutel und -Getränkeflasche. Mit 259 Euro ist die Woche natürlich nicht gerade preiswert. Dafür wird aber auch einiges geboten.

Gut 35 Jungen und Mädchen haben sich bereits angemeldet, es gibt allerdings noch freie Plätze. Die Meldefrist läuft am 12. Juni ab. Alle Informationen zur Trainingswoche gibt es im Internet unter dieser Adresse: frmclinics.com/sv-alemannia-kamp-2022.

