Real Madrid sucht erneut Talente beim SV Alemannia Kamp

Kamp-Lintfort. Auch in diesem Jahr gastiert die „königliche Fußballschule“ der Fundación Real Madrid bei den Kickern vom SV Alemannia Kamp. Der Termin steht.

Im vergangenen Jahr waren 60 Kinder und Jugendliche dabei, als die Späher von Real Madrid mit ihren Trainern in Kamp-Lintfort am Fuße des Klosters fünf Tage lang gastierten. Und damals hatte die Jugendfußballabteilung bereits angekündigt, dieses Camp wiederholen zu wollen und andere anzubieten. Und sich neu aufzustellen. Das ist mittlerweile passiert.

Mit Marcel Labuvé gibt es beim SV Alemannia Kamp den Jugendgeschäftsführer und Mannschaftskoordination der Bambinis und D-Junioren, Andreas Falk ist der Jugendobmann und Mannschaftskoordination der C- und A-Junioren und Oliver Hogenkamp kümmert sich ums Sponsoring bei der Jugendabteilung. Und das Camp mit der „königlichen Fußballschule“ ist auch schon wieder terminiert. Es steigt Anfang der Sommerferien von Montag, 26. Juni, bis Freitag, 30. Juni auf der neuen Platzanlage der Alemannia an der Rhurdter Straße.

Die Teilnahme am Fußballcamp der Fundación Real Madrid kostet 289 Euro, Anmeldeschluss ist der Sonntag, 11. Juni.

Weitere Informationen und Anmeldung zum Camp der Fundación Real Madrid im Netz unter: https://frmclinics.com/sv-alemannia-kamp-2023. Außerdem bietet die Alemannia erstmals auch in den Osterferien ein Fussballcamp an. Am Freitag, 14. und Samstag 15. April gastiert dann die Fusballfabrik Ingo Anderbrügge in Kamp. Informationen und Anmeldung zum Camp der Fusballfabrik Ingo Anderbrügge im Netz unter: https://www.fussballfabrik.com/camps/sv-alemannia-kamp-e-v/a-2695

