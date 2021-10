Radball ist bei der Hallenradsport-DM der Publikumsmagnet

Moers. Das Corona-Virus hat die Deutsche Meisterschaft im Hallenradsport der Elite beim GRMSV Moers gebeutelt. Doch der Verein ist ein toller Gastgeber.

Der Grafschafter Rad- und Motorsportverein (GRMSV) Moers hatte wieder in den Enni-Sportpark-Rheinkamp zur Deutschen Meisterschaft der Elite geladen. Nichts Neues für die Verantwortlichen. Der wichtigste nationale Wettkampf der Hallenradsportler stieg in diesem Jahr immerhin schon zum elften Mal bei den Moersern.

Auch im vergangenen Jahr sollte es so sein, aber das Corona-Virus machte allen einen Strich durch die Rechnung. Auch in diesem Jahr war die Pandemie zu spüren. Das Teilnehmerfeld war merklich geschrumpft, einige Teams hatten kurzfristig zurückgezogen. „Training war während Corona nur eingeschränkt möglich. Die Sporthallen waren lange geschlossen“, weiß Ralf van Zütphen, 2. Vorsitzender des GRMSV. „Viele Mannschaften haben deswegen gar nicht erst gemeldet.“

Besonders spät ins Training

Aufgrund unterschiedlicher Regelungen und Inzidenzen unterschieden sich die Trainingsmöglichkeiten der Vereine teils recht deutlich. Der GRMSV beispielsweise war besonders spät ins Training eingestiegen und rechnete sich dementsprechend im Vorhinein allenfalls Außenseiterchancen aus. Im 4er-Einradsport, offene Klasse, wurde der GRMSV nach ihrer fünfminütigen Kür mit 110,52 Punkte Achter. Beim 4er-Kunstradsport sprang nach einem Absteiger die gleiche Platzierung heraus. Nicht genug fürs Finale. Deutscher Meister wurde im 4er-Einrad RMSV Edelweiss – vor den Titelverteidigern vom SKV Mörfelden. Im 4er-Kunstrad holte sich der VfH Worms den Titel.

„Den Umständen entsprechend bin ich zufrieden“, zog Ralf van Zütphen nach der schwierigen Saison ein Fazit. „Beim Einrad lief es besser. Der Fehler beim Kunstrad ist ärgerlich aber das passiert.“

Tag zwei ohne Moerser Beteiligung

Der zweite Wettkampftag verlief dann ohne Moerser Beteiligung. Wobei nun auch Radball auf dem Programm stand. Dabei hatte der RMC Stein die Nase vorn. Im Finale siegten sie mit in der Verlängerung mit 3:1 Toren nach 3:3 gegen den den RSC Schiefbahn. Wie schon in den vergangenen Jahren erwiesen sich die Partien der Radballer als absoluter Publikumsmagnet. Die Teams wurden vom Publikum in der doch deutlich besser besuchten Sporthalle lautstark unterstützt. Ganz anders als es noch am Vortag der Fall war.

Bei den Küren herrschte bis auf die zugehörige Musik absolute Stille. Auch um die Konzentration der Sportlerinnen und Sportler nicht zu stören.

Insgesamt waren rund 600 Zuschauer und 180 Aktive bei der DM. Unter normalen Umständen wären es 1200 Fans und 250 in den Sätteln gewesen.

>>>RMC STEIN STARTET NUN BEI DER WELTMEISTERSCHAFT

Bernd und Gerhard Mlady, das Radball-Duo vom RMC Stein, das seine Heimat einen Steinwurf von Nürnberg entfernt hat, vertritt nach dem Erfolg in Moers nun vom 29. bis 31. Oktober Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Stuttgart.