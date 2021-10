Racketlon-Duo mit Moerser Frank Kleiber gewinnt Dutch Open

Siegerehrung der Senioren Ü40 bei den Racketlon Dutch Open in Rotterdam: (von links) Taavi Suorsa, Mark van der Heiden, der Moerser Frank Kleiber, Uli Schlepphorst, Igor Neusy und Thibault Perin.

Moers. Bei den Racketlon Dutch Open in Rotterdam mischte auch der Moerser Frank Kleiber mit. Und dabei holte er sich prompt einen ganzen Medaillensatz.

Bei den Racketlon Dutch Open in Rotterdam hatte der Moerser Frank Kleiber vom RV Moers für die Senioren-Doppel Ü40 und im B-Feld der offenen Klasse zusammen mit dem für Hannover spielenden Uli Schlepphorst gemeldet. Mit dem habe er „schon so manche Schlacht geschlagen“, sagt der Mann aus Vennikel. Dieses Duo war auch Teil des Senioren-Weltmeisterteams 2016.

Im Seniorenfeld waren es die beiden Belgier Neusy/Perin, die gegen die Deutschen im Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis mit 21:11, 21:8, 18:21 und 1:2 das Nachsehen hatten. Im Finale war das finnisch/niederländische Duo Suorsa/Van der Heide dann quasi chancenlos. Die Deutschen holten sich mit 21:5, 21:5 und 18:21 auch den Sieg im Endspiel und brauchten dafür nicht einmal mehr ins Tennismatch.

In der offenen Klasse stand den Deutschen im Finale mit Koen Hageraats der Sieger des Herren A-Felds gegenüber an der Seite des Niederländers Stan Stoels. Kleiber und Schlepphorst unterlagen mit 16:21, 14:21, 14:21 und 0:3 in allen vier Rückschlagsportarten des Racketlons, holten sich aber immerhin die Silbermedaille.

Frank Kleiber mischte allerdings auch noch im Senioren Einzel Ü40 mit. Doch dort traf er im Halbfinale auf den Debütant Eric Duran aus Belgien, der schlichtweg zu stark für den Moerser war. Kleiber verlor das Halbfinale mit 21:8, 5:21, 6:21 und 5:4 und holte sich allerdings noch Bronze im Match gegen den 19 Jahre jüngeren Thibault Perin in einem hart umkämpften Match mit 21:13, 16:21, 21:19 und 17:16.

