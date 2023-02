Rabea Stang und Kiran Preisendörfer starten nun bei der DM

Neukirchen-Vluyn. Ein KaratekaTeam vom Kensho Neukirchen-Vluyn startet in Bedburg-Hau bei der Landesmeisterschaft der Leistungsklasse und kann dort überzeugen.

Die Karateka Annika Schopmann, Rabea Stang und Kiran Preisendörfer vom Kensho Neukirchen-Vluyn überzeugten in der Dietmar-Müller-Sporthalle in Bedburg-Hau bei der Landesmeisterschaft der Leistungsklasse und damit um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

In der Disziplin Kata, dem Formlauf mit traditionell festgelegten Technikabläufen gegen einen imaginären Gegner musste sich Schopmann der starken Konkurrenz aus Nordrhein-Westfalen mit ihrer Kata „Kanku-Sho“ geschlagen geben.

Stang zeigte in der ersten Runde die gleiche Kata, holte die höchste Punktzahl. Kensho-Trainerin Olivia Kittel und Rabea Stang entschieden sich für die Kata „Gankaku“ im Finale. Mit hohem Schwierigkeitsgrad, vielen Einbeinstände und präzise Drehungen eine Herausforderung. Doch nur die erfahrene Finalgegnerin Natalie Jürgensmann aus Siegburg war besser. Stang wurde Zweite.

Bei den Herren überzeugte Kiran Preisendörfer mit zwei sicheren Katas „Gojushiho-Sho“ und „Unsu“ und landete auf dem dritten Platz.

Durch Rabea Stangs Zweitplatzierung ist ihre Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft am 25. Februar in Ludwigsburg direkt sicher gewesen. Preisendörfer wurde wegen seiner guten Leistung ebenfalls belohnt. Die Landestrainerin nominierte auch ihn für den Start bei der Deutschen Meisterschaft in Ludwigsburg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region