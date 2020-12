Protest-Mail gegen VBL: Moerser SC macht doch Corona-Pause

Moers. Die 2. Volleyball-Bundesliga nimmt für den Moerser SC frühestens Mitte Januar wieder Fahrt auf. Das geplante Heimspiel gegen Schüttorf fällt aus.

Die Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga ist für den Tabellenzweiten Moerser SC für das Zu Ende gehende Jahr gegessen. Nachdem die VBL am Montagabend die kommenden beiden Zweitliga-Spieltage wegen des ausgerufenen harten Lockdowns ohne Rücksprache mit den Vereinen abgesetzt hatte, hatte der MSC dagegen einen Protest formuliert und zur VBL-Zentrale nach Berlin gemailt.

Vom harten Lockdown war der bekanntlich unter strengen Hygieneregeln spielende Profisport eigentlich nicht betroffen, so dass die Saisonunterbrechung seitens des Verbandes überraschte. Die Moerser wollten am Sonntag im Enni-Sportzentrum in Rheinkamp trotzdem gegen den Rangfünften FC Schüttorf 09 antreten.

Zunächst signalisierten die Niedersachsen auch Spielbereitschaft, machten am Mittwoch dann aber einen Rückzieher. Damit stecken die Mannen von Trainer Hendrik Rieskamp nun in der vorgezogenen Winterpause.

Auch die für den 10. Januar angesetzte erste Rückrundenpartie gegen den TuS Mondorf wird wegen des VBL-Beschlusses verlegt. Weiter geht es für den Moerser SC damit frühestens am 16. Januar mit der Auswärtspartie beim TV Baden in der Nähe von Bremen.