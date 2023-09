Profispielerin aus der Ukraine für Lintforter Tenniszentrum

Sieg für Kamp-Lintfort in Osaka: Trainer Patrice Hopfe freut sich mit Anna-Lena Friedsam (rechts) und der neuen Doppelpartnerin Nadiia Kichenok.

Kamp-Lintfort/Osaka. Das Kamp-Lintforter Tenniszentrum um Cheftrainer Patrice Hopfe wächst weiter. Hier trainiert nun auch eine Profispielerin aus der Ukraine.

Das Lintforter Leistungszentrum Niederrhein für Tennisprofis wächst. Nach Daniel Altmaier, Dustin Brown und Anna-Lena Friedsam hat nun auch die ukrainische Profispielerin Nadiia Kichenok hier ein neues Trainingszuhause gefunden. Die 31-jährige Doppelspezialistin nutzt die Spielfelder des TC Blau-Weiß Kamp-Lintfort sowie die große Fitnesshalle des Leistungszentrums in Laufweite zum Verein aus, um sich auf ihre Turniereinsätze vorzubereiten. Am Wochenende zahlte sich das gleich aus. Kichenok gewann mit Anna-Lena Friedsam beim 250er-Turnier um die Japan Open in Osaka den Doppeltitel.

Doppelsieg in Japan bei 36 Grad Celsius

„Das war eine starke Leistung von beiden. Und dies bei 36 Grad Celsius“, berichtet Trainer Patrice Hopfe. Der freute sich vor Ort nicht nur für seinen Neuzugang: „Anna-Lena hat sich nach der Verletzung beim Bundesliga-Finalspiel eindrucksvoll zurückgemeldet.“ Friedsam war beim letzten Match für Meister TC Bredeney in Aachen (5:4) Mitte Juli in eine nicht befestigte Werbebande geraten, hatte sich dabei am Bein Schnittverletzungen zugezogen und musste deshalb kürzer treten.

Die 29-jährige Neuwiederin, die aktuell auf Platz 94 der WTA-Weltrangliste im Einzel steht, musste bis zu den US Open Ende August lockere fünf Wochen pausieren. Trotzdem läuft die Tennissaison bei schon 344.000 eingespielten Euro für Friedsam recht gut.

Kichenok und Friedsam spielen nun in China

Mit der 31-jährigen Nadiia Kichenok aus Dnjepropetrowsk, die in der WTA-Doppel-Weltrangliste derzeit auf Rang 52 steht, spielte Friedsam erstmals in Tampico/Mexiko im Oktober 2022 zusammen. Beim mit 242.941 Euro dotierten Turnier in Osaka lief es für die beiden Routiniers prächtig. Gegen die Russin Anna Kalinskaja, immerhin Doppel-Viertelfinalistin bei den Australian Open im Januar, und die Kasachin Julija Putinzewa gelang im Finale ein 7:6 (7:3), 6:3. Der Sieg war 11.618 Euro wert.

Für das Lintforter Duo geht es in dieser Woche bei den Guangzhou Open in Süd-China gleich weiter. Anna-Lena Friedsam wird bei diesem 250er-Turnier auch im Einzel am Start sein. Eine machbare Erstrundengegnerin ist hier die in Moskau geborene Australierin Daria Saville (WTA 266).

