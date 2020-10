Pokal-Highlight des VfL Tönisberg fällt Corona zum Opfer

Am Niederrhein. Der Pokal-Hit zwischen dem VfL Tönisberg und der DJK St. Tönis fällt Corona zum Opfer. Dabei hatte der Verein eine Ahnung und Maßnahmen ergriffen

Es sollte noch einmal ein Highlight kurz vor der Zwangspause werden. Doch auch das Erstrunden-Spiel des VfL Tönisberg im Niederrheinpokal gegen den Nachbarn DJK Teutonia St. Tönis fällt Corona vorerst zum Opfer. Aufgrund einer Infektion eines Tönisberger Spielers waren alle Bemühungen und Vorsichtsmaßnahmen des Fußball-Landesligisten vergebens.

Vor nur 100 Zuschauern hätte das Lokalderby gegen den Oberligisten stattfinden sollen. „Dabei hätten wir normalerweise sicher mehrere hundert Karten verkaufen können“, ärgert sich VfL-Trainer Andreas Weinand, der aber trotzdem „wenn es irgendwie möglich und vertretbar wäre“ spielen wollte: „Wenigstens den 100 Zuschauern hätten wir gerne noch einmal ein schönes Fußballspiel geboten.“

Freundin eines VfL-Spielers hatte positiven Corona-Befund erhalten

Die Freundin eines VfL-Spielers, der am vergangenen Sonntag zuletzt bei der Mannschaft war, hatte Mitte der Woche einen positiven Corona-Befund erhalten. Der Spieler war allein des Verdachts wegen dem Training am Dienstag und somit der Mannschaft ferngeblieben und hatte einen Corona-Test gemacht. Das Training am Donnerstag hatten die Tönisberger aufgrund der Nachricht des positiven Tests sicherheitshalber sogar komplett abgesagt.

Die Hoffnung war, dass im Falle eines negativen Befundes des betroffenen Spielers der Verband dem restlichen Team grünes Licht gegeben hätte. Doch es war zu spät, am Freitagmittag kam leider auch beim Spieler selber der positive Befund.

„Wir sind natürlich sehr unglücklich damit, hätten sehr gerne gespielt, aber leider wird unser überragender Lauf jetzt gestoppt“, sagte VfL-Trainer Weinand kurz danach, betonte aber auch, dass die Entscheidung nun alternativlos ist: „Wir als Verein haben natürlich auch eine Fürsorgepflicht. Wir wünschen dem Spieler gute Besserung und hoffen, dass alle gut durch die nächsten Wochen kommen.“