Play-off-Viertelfinale: GSC Moers steht schon vor dem Aus

Moers. Im Vietelfinale der Play-offs in der Eishockey-Landesliga steht der GSC Moers nach der 2:6-Heimniederlage gegen die Grefrather EG vor dem Aus.

Im Viertelfinale der Play-offs in der Eishockey-Landesliga scheint der GSC Moers vor einem schnellen Aus zu stehen. Das Team von Cheftrainer Rene Lang verlor das erste von maximal drei Spielen gegen die Grefrather EG auf eigenem, Eis am Ende deutlich mit 2:6 (1:2, 1:1, 0:3).

Vor 125 Zuschauern in der Eissporthalle an der Filder Straße waren die Black Tigers zwei Drittel lang durchaus im Spiel. Zwar verzeichnete Grefrath mehr Torschüsse. Doch nach den Treffern der Rechtsaußen Tristan Pfeifer zum 1:1 (9.) und Jan Bertlings in Überzahl zum 2:3 (35.) war für die Gastgeber eigentlich noch alles drin.

Zweites Spiel des GSC Moers am Sonntag in Grefrath

Doch im Schlussabschnitt zog Grefrath davon. Kai Weber (42.) und Andreas Bergmann (47.) trafen zum 4:2 und 5:2, Weber machte 13 Sekunden vor dem Ende das Schlussresultat perfekt. Zuvor hatten Roby Haazen (5.) sowie zweimal Verteidiger Julius Krölls (13./27.) für die Gäste gejubelt.

Die zweite Partie steigt am morgigen Sonntag um 19.30 Uhr in der Grefrather Eissporthalle. Die Moerser müssen dort gewinnen, um ein entscheidendes drittes Spiel auf eigenem Eis zu erzwingen. Diese Partie wäre dann für kommenden Dienstag um 20.30 Uhr an der Filder Straße angesetzt.

