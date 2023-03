Petra Thißen – 40 Jahre Vorstandsarbeit beim RuFV Rheurdt

Rheurdt. Eine Ära geht beim Reit- und Fahrverein Rheurdt zu Ende: Petra Thißen hört nach 40 Jahren im Vorstand auf. Vorsitzende ist nun Sigrid Kottsieper.

Wer wie Petra Thißen 40 Jahre ehrenamtliches Engagement in einem Verein einbringt, von Jugendwartin bis zur langjährigen Vorsitzenden, der hat dem Verein einen Stempel aufgesetzt, ihn mitgeprägt – und das Vertrauen der Mitglieder genossen. Doch beim Reit- und Fahrverein Rheurdt musste nun der Vorstand neu aufgestellt werden. Thißen gab auf eigenem Wunsch den Vorsitz ab. Zu ihrer Nachfolgerin wurde auf der Jahreshauptversammlung Sigrid Kottsieper gewählt.

„Wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören“, sagte Petra Thißen, die die Vereinszügel auch während der Corona-Einschränkungen in ihren Händen gehalten hatte. Sie würde dem Verein jedoch verbunden bleiben. Und die Mitglieder bedankten sich bei ihrer scheidenden Vorsitzenden und begrüßten die „Neue“. Um Sigrid Kottsieper stellte sich schließlich der Vorstand neu auf. Immerhin war die neue Chefin bislang die Geschäftsführerin des Vereins. Den Posten hat nun Birgit Wetzels inne, die zuvor im Verein Beisitzerin war und ebenfalls jede Menge ehrenamtliche Arbeit übernommen hatte. Weitere Vorstandsmitglieder wurden außerdem in ihren Ämtern bestätigt.

Petra Thißen (links) ehrte erst die neunjährige Sophie Dammertz und übergab dann den Vereinsvorsitz an Sigrid Kottsieper. Foto: Reit- und Fahrverein Rheurdt

Turnier am 6. und 7. Mai – WM-Sichtung im Para-Bereich im Juni

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden auch die kommenden Termine für Turniere und Aktionen angesprochen. Am 6. und 7. Mai geht es mit dem Reitturnier mit Dressur, Springen, Schneppenheim-Cup und Hobby-Horse los, gefolgt von der Rheinische Meisterschaft der Fahrerinnen und Fahrer im Juni. Dabei stehen auch die WM-Sichtungen der Para-Fahrerinnen und -Fahrer auf der Anlage an der Kirchstraße auf dem Programm.

Natürlich hat der RuFV Rheurdt auch langjährige und erfolgreiche Mitglieder geehrt. Claudia Honnen, Tanja Fronhoffs und Lena Peerenboom sind seit 25, Sabine Paßens und Christoph Kuypers sogar schon seit 40 Jahren im Verein. Schließlich standen die Ehrungen der erfolgreichen Aktiven in Kutschen und zu Pferd auf dem Programm, die den Verein in 2022 repräsentierten.

Rheinischer-Vize-Meister bei den Fahrern wurde Klaus Kottsieper, Zoe Fajar-Hellegers U16-Vize-Meisterin und Eva Wallrath Kreismeisterin Kleve. Das Kreisvierkampf-Team um Johanna Blissenbach, Marie Hartmann, Sina Opgenoorth und Anny Hartmann holten mit ihrem Sieg die Austragung des kommenden Kreisvierkampfs zurück nach Rheurdt.

Die scheidende Vorsitzende Petra Thißen ließ es sich nicht nehmen, die neunjährige Sophie Dammertz als Jüngste im Verein für ihren Sieg in der Einzelwertung der Bambini zu ehren. Ohne Jugendarbeit funktioniert eben kein Verein.

