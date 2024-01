Pascal Prchala im Tor lässt TV Schwafheim beim OSC II jubeln

Moers Handball-Landesligist TV Schwafheim siegt im Handball-Landesligaderby beim OSC Rheinhausen II mit 27:24 auf ungewohnte Art und Weise.

In den Handball-Landesligen der Gruppe 1 und 3 wurden die ersten Partien im neuen Jahr ausgetragen.

Handball-Landesligist TV Schwafheim triumphiert in der Gruppe 3 im Derby beim OSC Rheinhausen II mit 27:24 (12:12) dank einer insgesamt cleveren Spielanlage und einem Pascal Prchala, der als Feldspieler in der 57. Minute ins Tor ging und einen OSC-Siebenmeter parierte.

Schwafheim hatte aber Probleme seinen Rhythmus zu finden – mit den Spoo-Brüdern – Alex und Thorsten, sowie Torwart Nils Ahlendorf und Dominik Schmidt fielen gleich vier Stammkräfte aus. Erst mit der Einwechslung von Toran Knapinski bekam die TVS-Spielanlage mehr Struktur.

TV Schwafheim agiert vor allem nach dem Seitenwechsel geduldig

Schwafheim agierte vor allem nach dem Seitenwechsel geduldig, wartete lange auf seine Chancen und hatte den jungen OSC-Spielern in puncto Cleverness einiges voraus. Die Partie blieb dennoch bis in die Schlussphase spannend. „Pascal hat in der Jugend ja mal im Tor gestanden. Er hat von mir eine klare Anweisung bekommen und sie dann prima umgesetzt. Der Sieg ist verdient“, schmunzelte später TVS-Trainer Peter Wiedemann.

TVS: M. Wiedemann 10/5, Krämer 4, Knapinski 4, K. Wiedemann 2, Prchala 2, Mehlich 2, Weigt 1, Grasbon 1, Milewski 1.

TV Issum fehlt beim TV Biefang schlichtweg die Konstanz

Für die Landesliga-Handballer des TV Issum in der Gruppe 3 beginnt das neue Jahr gleich mit einer Schlappe: Die Mannschaft um Trainer Harry Mohrhoff unterlag nach einer insgesamt dürftigen Vorstellung beim TV Biefang zurecht mit 25:27 (11:15). Dem Issumer Auftritt fehlte schlichtweg die Konstanz. Die Gäste hatten zwar gute und erfolgreiche Phasen, aber es „krankte“ auch immer wieder im Spielaufbau, bei der Trefferquote und schließlich auch in der Deckung.

Issum bewies aber nach dem Seitenwechsel zumindest Kämpferherz, gab sich nicht auf und drehte einen deutlichen Rückstand in eine 20:18-Führung (45.) um. Dann jedoch riss erneut der Faden und Issum kassierte sechs Treffer in Serie und geriet somit auf die Verliererstraße. Der Gast verwarf zu allem Ärger noch vier Siebenmeter.

„Wir haben insgesamt zu viele Fehler gemacht, weshalb uns Biefang zurecht und verdient den Zahn gezogen hat“, betonte Harry Mohrhoff anschließend.

TVI: M. Leenings 9/7, Krahl 4, van Stephaudt 4, Zell 3, Sakulenski 2, Teuwsen 1, Höhner 1, Reichel 1.

SV Neukirchen verliert sein erstes Heimspiel der Saison

Der SV Neukirchen kassierte seine erste Saison- Heimniederlage in der Handball-Landesliga-Gruppe 1 gegen den VT Kempen mit 27:28 (15:18). Die Blau-Gelben sind richtig stinkig, da sie trotz eigener Überzahl beim Spielstand von 27:27 in der Schlussminute noch einen ganz bitteren Gegentreffer schlucken mussten.

Neukirchen hatte vor allem in Hälfte eins große Schwierigkeiten eine stabile Deckung zu stellen. Kempen konnte immer wieder Tore mit einfachen Durchbrüchen erzielen. Aber die SVN-Moral war in Ordnung – das Team bäumte sich nach dem Seitenwechsel kollektiv auf und kämpfte sich wieder heran.

Die Partie zweier gleichstarker Kontrahenten verlief nun absolut auf Augenhöhe, ehe Neukirchen in der Schlussminute trotz numerischer Überzahl „frühzeitig abschaltete“ und noch einen Treffer kassierte. „Wir haben ein besseres Ergebnis leider in der ersten Halbzeit verspielt. Die Niederlage ist schon richtig ärgerlich“, so das Fazit von SVN-Coach Hermann Casper. Für Neukirchen war es bereits die dritte Niederlage in Folge.

SVN: Böckel 8, Feltgen 5, Lenz 4, Casper 3, Kaplanek 2/1, Bartnik 2, S. von Zabiensky 1, Heinz 1, Drymalla 1.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region