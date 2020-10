Rot und Weiß, die Farben von Fichte Lintfort, trägt Florian Ortstadt auf dem Fußballplatz seit zwei Jahrzehnten. Die Intermezzi beim SV Neukirchen, beim VfB Homberg oder auch beim VfL Repelen waren stets flott beendet. Der bisweilen eigenwillige Torjäger kehrte immer zum TuS Fichte zurück und gilt an der Franzstraße als Fußball-Institution. Auf den Treue-Faktor setzten auch die Verantwortlichen im internen Streit mit Cheftrainer Volker Hohmann. Doch Ortstadt, dem Sportleiter Georg Mewes noch vor wenigen Wochen mindestens 20 Treffer in der Landesliga prophezeit hatte, mochte unter gar keinen Umständen mehr unter Hohmann arbeiten. Am Donnerstag nun sagte der 31-jährige Mittelstürmer bei Liga-Konkurrent SV Hönnepel-Niedermörmter zu. Dort coacht mit dem Moerser Sven Schützek sein alter Trainer aus den vergangenen viereinhalb Fichte-Saisons. „Orti ist ein Spieler, der den Unterschied auf dem Platz machen kann. Er braucht aber auch Vertrauen“, betont Schützek, der vergangenen Sonntag mit Hö-Nie bei Fichte ein 1:1 geholt hatte.

„Ich kann nicht erfreut sein, wenn uns ein sehr guter Spieler verlässt“, erklärt indes Georg Mewes gegenüber der Redaktion. Der Lintforter Sportleiter weiter: „Es hätte nicht so weit kommen müssen.“ Der Bank-Streit mit dem Trainer nach Ortstadts Auswechslung beim 4:0 im Heimspiel gegen den RSV Praest vor elf Tagen führte letztlich zum Bruch. Vermutlich eine Folge diverser Meinungsverschiedenheiten. Trainer Hohmann versetzte seinen Stammspieler vorübergehend in die Kreisliga-B-Reserve, wo Ortstadt freilich nicht spielen mochte.

Fichte-Chef Gerd Wahle hält an Trainer Volker Hohmann fest

Die mit einer guten Mannschaft und sportlichen Ambitionen in die Saison gestarteten Lintforter trifft der Verlust des Torjägers hart. „Ich weiß nicht, was noch passiert“, sagt Sportleiter Mewes mit Blick auf die am Montag um 24 Uhr ablaufende Spielerwechselfrist. Er fürchtet nach der Ortstadt-Trennung durchaus Nachzügler. Möglicherweise liebäugelt auch Rechtsverteidiger Baris Özcelik, seit zehn Jahren für Fichte als Stammspieler unterwegs, mit einem Wechsel innerhalb der Landesliga.

Dazu fällt es selbst einem Fußballfuchs wie Mewes schwer, nun für adäquaten Ersatz zu sorgen: „Derzeit sind nur Unzufriedene und Zocker auf dem Markt – wir bräuchten einen Glücksfall, um Ortstadt gleichwertig zu ersetzen.“

Die Position von Cheftrainer Volker Hohmann, der Fichte im Januar von Sven Schützek bekanntlich übernommen hatte, steht aktuell nicht in Frage. „Volker sitzt fest im Sattel. Unzufriedene auf Spielerseite gibt es immer“, versichert Fichte-Chef Gerd Wahle, „und der Streit mit Florian ist in meinen Augen eher Kindergarten-Kram.“